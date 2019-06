Ruime zege voor Italië op Jamaica, Japan wint van Schotland

De Italiaanse vrouwen waren vrijdagavond met afstand te sterk voor het Jamaicaanse team. In het Stade Auguste-Delaune II in Reims versloeg Italië het Caribische land met 5-0 en heeft zich daarmee geplaatst voor de tweede ronde van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk.

Al in de twaalfde minuut maakte Italië de eerste treffer; Cristiana Girelli benutte een strafschop. Nog geen kwartier later scoorde de middenvelder opnieuw, nu geassisteerd door Manuela Giugliano. In de tweede helft lukte het Jamaica niet om de achterstand in te lopen. Aan de start van de tweede helft scoorde Girelli het derde doelpunt, gevolgd door een vierde en vijfde van Aurora Galli in de 71ste en 81ste minuut. Treffers aan Jamaicaanse zijde bleven uit.

Italië staat nu bovenaan in Groep C na twee gewonnen duels, gevolgd door Brazilië en Australië die beide een wedstrijd wonnen en een verloren. Jamaica verloor beide wedstrijden. Om 21.00 uur spelen Engeland en Argentinië (Groep D) in het Stade Océane, Le Havre.

Japan en Schotland in Rennes

In Groep D won Japan eerder op de dag zijn tweede wedstrijd. In Rennes versloeg de finalist van de vorige editie Schotland met 2-1.

De Japanse doelpunten vielen in de eerste helft. Na 23 minuten werd het 1-0 door Mana Iwabuchi, op aangeven van Jun Endo. Yuika Sugasawa maakte er in de 37e minuut 2-0 van, zij scoorde uit een strafschop. Enkele minuten voor tijd werd het nog even spannend, nadat Lana Clelland met een schot van afstand voor de 2-1 had gezorgd.

Japan was begonnen met een gelijkspel tegen Argentinië. Schotland, debutant, heeft na twee duels nog geen punt. (ANP/NRC)