Rat met ninjaskills

Ze kunnen maanden toe zonder te drinken: woestijnkangoeroegoffers krijgen al voldoende vocht binnen via de plantenzaden die ze eten.

Naam: woestijnkangoeroegoffer Wetenschappelijke naam: Dipodomys deserti Leefplek: woestijngebieden in het zuidwesten van Noord-Amerika Uiterlijk: grijsbruin, 30 cm groot, lange snuit met wangzakken, kleine voorpoten, grote springpoten, lange staart Opmerkelijk: ‘ninja-rat’ wordt hij ook wel genoemd, vanwege de rake trappen die hij tegenstanders soms uitdeelt

Water uit de uitgeademde lucht kan in hun extra lange neusholte weer worden teruggewonnen, waardoor ze minder water verliezen. Bovendien plassen ze nauwelijks: heel af en toe persen ze er een druppeltje hypergeconcentreerde urine uit.

Maar hoe indrukwekkend de vochthuishouding van deze woestijnbewoners ook is, hun échte skills komen naar boven wanneer ze een belager treffen. ’s Nachts verlaten ze hun holen om op voedseljacht te gaan, en dan kan er soms een slang op de loer liggen. Arme slang, want in zo’n geval laat de ninja-rat zien hoe hij aan zijn bijnaam komt: kijk op www.ninjarat.org voor filmpjes.