Rapper CHO is terug: ‘Ik moest even uit de hiphopbubbel en gewoon mens zijn.’

Rap CHO’s album Since ’93 is nu uit via Top Notch. De door Caio Silva van Framez en CHO geproduceerde shortmovie is online te bekijken.

Hij kwam op met hits als ‘Workshop’, ‘Misschien Wel Hè’ en ‘Popalik’, nummers die uitgroeiden tot regelrechte clubhits. Vlak na het interview presenteert Giovanni Rustenburg (1993) zijn nieuwe album voor het eerst aan publiek. Locatie is een kleine arcade gamehal in Amsterdam-Noord, om de titel van zijn album kracht bij te zetten en het jaren negentig-gevoel helemaal terug te brengen. „Voor dit soort dingen ben ik zenuwachtiger dan voor een groot optreden.”

CHO speelt op zijn nieuwe werk als vanouds met snelle en pakkende flows en toont een palet aan indrukwekkende rijmtechnieken waar veel collega’s jaloers op zouden zijn. De ondergrond bestaat uit kleurrijke en volle producties van onder meer Spanker en Reverse. „Ik heb geprobeerd van alles wat te doen”, legt hij uit. „Dit album zie ik echt als een combinatie van Knock Knock 1, 2 en 3 (zijn eerdere platen, red.), er staat voor ieder wat wils op. Echte raptracks, r&b-nummers, maar ook persoonlijke tracks. Het is een antwoord op de stilte.”

Kersvers vaderschap

Op het album is een 26-jarige man te horen die hoorbaar heeft geworsteld met het volwassen worden en moeite had zijn kersverse vaderschap te combineren met het artiestenleven „Ik moest er even tussenuit. Ik rap al sinds mijn vijftiende. Daardoor belandde ik al vroeg in de muziekbubbel, de hiphopbubbel. Zovéél mogelijk naar de studio willen gaan, nieuwe tracks maken, nieuwe stijlen uitvinden, optreden in clubs. Op een gegeven moment ging ik voor mijn gevoel te snel. Daardoor kon ik tijdens het opnameproces van dit album in eerste instantie niet tevreden zijn met de nummers die ik maakte. Ik heb drie jaar geen plaat uitgebracht, maar wel een hele hoop gemaakt. Ik was simpelweg niet blij met de resultaten.”

Drie jaar na zijn laatste langspeler is er nu dus Since ‘93. CHO rapt er fanatiek op over zijn vaderschap, de struggle die het bekend zijn met zich meebrengt en over de druk die hij voelde om weer naar buiten te treden met nieuw materiaal. „De vraag wanneer mijn album kwam, heb ik misschien wel duizend keer gehad. Maar ik ben net als mijn fans ook maar een mens. Ook ik moet naar de tandarts, eten en rekeningen betalen. Dat komt gewoon door life. Ik moest leren genieten van al het moois buiten muziek. Ik heb momenten nodig waardoor ik betere muziek ga maken. Dat kunnen positieve momenten zijn, maar ook minder leuke. Een ruzie met mijn vriendin kan net zo inspirerend zijn als genieten met mijn dochter. Misschien zijn die dingen niet even leuk, maar het levert beide goede muziek op. Als ik het terugluister en het raakt me op een bepaalde manier, dán pas komt het op het album.”

Bullshit

Met Since ‘93 - naast het album is er ook een shortmovie (door Caio Silva en CHO zelf geproduceerd) waarin hij een rol speelt als zichzelf en die prachtig het album visualiseert – probeert hij te zorgen voor een verandering in het hiphoplandschap. „Ik ben tevreden als het album de mensen bereikt die erop hebben gewacht. Daarnaast ben ik tevreden als we, zonder mezelf uit te sluiten, echte rap weer meer gaan waarderen...” Even bedenkt hij zich, maar de hongerige rapper van weleer is weer helemaal terug: „Er is teveel bullshit uitgekomen de laatste tijd. Ik kom de balans weer terugbrengen!”