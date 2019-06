OM eist tot 12 jaar cel voor neersteken advocaat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag bij de rechtbank in Den Haag celstraffen tot twaalf jaar cel geëist in verband met het neersteken van een advocaat in september 2017. Door haar verwondingen kan de advocaat haar beroep niet meer uitoefenen en is de praktijk die zij met haar zussen runde failliet.

Degene die het mes hanteerde is onbekend en nooit opgespoord. De advocaat heeft naderhand verklaard dat de dader op het kantoor in Zoetermeer binnenkwam om over een echtscheiding te praten, en dat ze de tiener daar wel erg jong voor vond.

Na de steekpartij zijn drie verdachten aangehouden, onder wie Yassine D., die is veroordeeld voor het doodschoppen van scheidsrechter Richard Nieuwenhuis in 2012. De drie blijven zwijgen, waardoor het motief voor het geweld nooit is achterhaald. Het OM betoog evengoed zeker te weten dat de drie in opdracht hebben gehandeld.

Het OM eist twaalf jaar tegen Yassine D. vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van Nieuwenhuis. Een andere verdachte, Marwan D., hoorde tien jaar tegen zich eisen. Tegen de derde verdachte heeft het OM onvoldoende bewijs, waardoor hij volgens justitie moet worden vrijgesproken.