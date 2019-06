Ollongren wil extern adviescollege over beloningen van ministers

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, D66) wil een extern en onafhankelijk adviescollege in het leven roepen dat adviseert over de salarissen en neveninkomsten van politieke ambtsdragers. Hiertoe ligt sinds vorige week dinsdag een conceptwetsvoorstel ter consultatie, aldus een bericht in het FD donderdag.

De minister probeert op deze manier de loonsverhoging van politici weer bespreekbaar te maken. Het onderwerp ligt gevoelig onder kiezers, en kabinetsleden zijn terughoudend om over hun eigen beloning te beslissen. Dit kan er volgens Ollongren toe leiden dat de beloning van bewindspersonen „versobert” en „onder de grens van het redelijke komt”. Dit zou gebeuren omdat de kabinetsleden niet de indruk willen wekken „het voor zichzelf en collega’s riant te maken”, staat in de toelichting bij het voorstel.

Door een extern adviesorgaan in te stellen dat onder andere de salarissen beoordeelt, hoopt de minister deze zorgen te passeren. Wanneer een wetsvoorstel ter consultatie ligt, dan kan er door burgers op gereageerd worden. Het uiteindelijke wetsvoorstel hangt af van de reacties die erop zijn gekomen.

Op dit moment stijgen de salarissen van alle bewindspersonen mee met die van alle Rijksambtenaren. Ministers verdienen dit jaar 165.916 euro inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Comissie-Dijkstal

Het wetsvoorstel borduurt voort op de commissie-Dijkstal, onder leiding van oud-VVD-leider Hans Dijkstal. Deze externe commissie adviseerde van 2004 tot 2008 over de rechtspositie van politieke ambtsdragers. In 2004 adviseerde deze commissie tot het verhogen van ministerssalarissen met dertig procent. Dit ging niet door. De Balkenende-norm, dat het maximumsalaris in de publieke sector overeenkomt met dat van een minister, komt ook uit de koker van de Comissie-Dijkstal.