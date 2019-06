‘Nieuwe bevindingen’ in MH17-onderzoek van JIT

Het Joint Investigation Team (JIT), dat strafrechtelijk onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne in 2014, presenteert woensdag om 13.00 uur nieuwe bevindingen. De persconferentie in Nieuwegein wordt voorafgegaan door een besloten bijeenkomst met de nabestaanden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het JIT is een samenwerking tussen Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne. Volgens het JIT staat vast dat het vliegtuig werd neergeschoten met een Buk-raket, die werd afkomstig is van de 53ste Brigade uit Koersk, onderdeel van de Russische krijgsmacht. Het team concludeerde dit na bestudering van foto’s en filmpjes op sociale media, en satellietbeelden waarop de reis van de raketinstallatie was te zien.

Verdachten

Wat nog niet bekend is, is wie de verdachten zijn. Het is niet bekend of de 53ste brigade ook verantwoordelijk is voor het afvuren van de rakket. Onderzoekscollectief Bellingcat heeft wel twee mogelijke betrokkenen geïdentificeerd. Een Russische kolonel-generaal, Nikolaj Fjodorovitsj Tkatsjov, en een oud-lid van de Russische militaire veiligheidsdienst GROe, Oleg Vladimirovitsj Ivannikov.

Nederland en Australië houden Rusland verantwoordelijk voor het neerhalen van het passagiersvliegtuig. De Maleisische premier twijfelt hieraan, omdat volgens hem niet bewezen is dat Russische militairen de raket gelanceerd hebben. Premier Mahathir Mohammad noemde het JIT-onderzoek afgelopen maand niet neutraal. Hij zei dat geprobeerd werd „de Russen de schuld in de schoenen te schuiven”.

Bij het neerstorten van MH17 kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 193 Nederlanders. Het vliegtuig was van Malaysia Airlines, steeg op in Amsterdam en was onderweg naar Kuala Lumpur.