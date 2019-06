Niemand zegt oorlog te willen, maar verdere escalatie dreigt

Wat weten we over het incident?

Donderdagochtend vonden explosies plaats op de Kokuka Courageous en de Front Altair, twee tankers met respectievelijk methanol en nafta als lading. Het vuur op beide schepen kon geblust worden en hun bemanningen bleven, op één lichtgewonde na, ongedeerd. Het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis is door verzekeraars gecontracteerd om de geëvacueerde, nu stuurloos ronddobberende schepen veilig op te brengen naar een haven.

De situatie in de zee-engte is gespannen sinds de VS zich mei 2018 eenzijdig terugtrokken uit het kernverdrag dat de internationale gemeenschap in 2015 sloot met Iran. Hieronder staakte het land zijn uraniumverrijking in ruil voor verlichting van westerse sancties. Hoewel Iran het verdrag naleefde, stapte de regering-Trump er uit. Daaropvolgend stelde Washington stapsgewijs strenge sancties in die de voor Iran cruciale olie-export platleggen. Iraanse topfunctionarissen hebben meermaals gedreigd de zeestraat te blokkeren als vergelding.

Vorige maand werden al vier schepen aangevallen met kleefmijnen even buiten Fujairah, een haven van de Verenigde Arabische Emiraten. Haviken in de regering-Trump wezen daarop beschuldigend naar Teheran en dreigden met oorlog. Nadat Iran raketten verwijderde van patrouilleschepen in het gebied, ebde internationaal vrees voor een gewapend treffen weg.

Dit nieuwe incident vond plaats terwijl de Japanse premier Abe een bezoek bracht aan Teheran in een poging te bemiddelen tussen beide landen. Een van de aangevallen tankers heeft een Japanse eigenaar.