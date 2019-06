Meisjes op Kameroense voetbalschool vechten tegen vooroordelen

In Kameroen zien velen voetbal vooralsnog als een sport voor mannen. Maar daar lijkt verandering in te komen. Talentvolle Kameroense voetbalsters kunnen sinds dit jaar terecht bij de Rails Foot Academy (RFA) in de hoofdstad Yaoundé. De eerste voetbalschool voor vrouwen is een idee van Gaelle Enganamouit, sterspeelster van de 'Ontembare Leeuwinnen' die zaterdag spelen tegen Nederland op het WK in Frankrijk. Zo'n 70 meisjes worden op de RFA opgeleid om hun land te vertegenwoordigen op het WK 2023.