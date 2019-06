22 mln in ‘kolenfonds’ tegen werkloosheid door milieumaatregelen

Er komt een ‘kolenfonds’ met 22 miljoen euro om werknemers van kolencentrales aan nieuw werk te helpen, wanneer deze door milieumaatregelen moeten sluiten. Dat meldden ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) donderdagavond aan de Kamer.

Uit het fonds moet begeleiding naar nieuw werk worden betaald, en om- en bijscholing van de kolencentralemedewerkers. Tussen de 370 en 1.005 mensen zullen hun baan verliezen door het sluiten van de kolencentrales, blijkt uit een analyse in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Vakbond FNV schat het aantal hoger in en stelt dat er 2.800 banen zullen verdwijnen.

Centrales ombouwen

Nederland sluit de centrales om de CO₂-uitstoot terug dringen en aan de klimaatafspraken van Parijs te kunnen voldoen. De Hemwegcentrale in Amsterdam zal als eerste dichtgaan op 1 januari 2020.

Er zijn nog vier actieve kolencentrales in Nederland, een in Geertruidenberg, in Noord-Brabant, een in de Eemshaven in Groningen en twee op de Maasvlakte in Rotterdam. Hoeveel banen er verloren gaan, hangt af van hoeveel van deze kolencentrales kunnen worden omgebouwd, zodat deze geschikt worden om biomassa te verstoken. Momenteel wordt bekeken hoe rendabel dit zou zijn.

„Een mooi begin”, noemt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong de plannen. FNV zegt „verheugd” te zijn en hoopt dat een dergelijk fonds ook wordt opgericht voor medewerkers in de gassector, wier banen door de energietransitie verdwijnen.

De vakbonden vragen al sinds 2018 om een vangnet voor medewerkers in de kolensector. Dit naar het voorbeeld van het mijnwerkersfonds, dat werd ingericht toen de mijnen in Zuid-Limburg werden gesloten, in de jaren zeventig van de vorige eeuw.