Klaas Dijkhoff ziet wel wat in kilometerheffing | Schreeuwen en schelden bij FNV

Klaas Dijkhoff onderzoekt wel een kilometerheffing, maar géén spitsheffing. De VVD krijgt een telefonische helpdesk voor integriteitsproblemen. En het ledenparlement van de FNV durft zijn mond open te trekken tegen het bestuur.

VVD-HELPDESK: Wat als je als gemeenteraadslid korting krijgt van een lokale aannemer op de verbouwing van je huis? Kun je dat zomaar aannemen? Binnenkort kunnen VVD-politici over zulke kwesties met een helpdesk bellen om te “sparren”. Ze krijgen één van de zeven leden van de “dilemmacommissie” aan de lijn. Die gaat het vraagstuk niet voor je oplossen - “het is echt bedoeld om te spiegelen”, stelt partijvoorzitter Christianne van der Wal. Zij wil een einde maken aan een reeks integriteitskwesties van de afgelopen jaren binnen de VVD - van Jos van Rey tot Anne-Wil Duthler. Op het partijcongres… pardon, partijfestival van komend weekend is er dan ook een integriteitsworkshop, waar dilemma’s worden besproken. NRC-verslaggevers Barbara Rijlaarsdam en Lamyae Aharouay zijn er bij en doen verslag via Twitter.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Inschrijven

PENSIOENAKKOORD: Of het ledenparlement van de FNV tevreden is over het pensioenakkoord? De avond dat het werd gepresenteerd, werd er voornamelijk geschreeuwd en gescholden. Een paar uur voor de parlementsleden werden geïnformeerd, was het akkoord al gelekt naar de NOS. Dus waarom moesten zij alles via de media vernemen? En waarom kregen ze nog geen definitieve teksten van FNV-voorzitter Han Busker? Niet dat zo’n ruzie iets zegt over het besluit dat ze nemen: het blijkt heel normaal te zijn om hard tekeer te gaan tegen bestuurders binnen de FNV. “Maar als het dan aankomt op een stemming blijkt bijna iedereen er voor te zijn”, stelt Ronald Plokker, één van de parlementsleden. Het ledenparlement stemt zaterdag over het akkoord. Het krijgt een advies via een referendum onder alle FNV-leden, die tot vandaag kunnen stemmen. De vraag is: hoe groot wordt de stem van de radicalere, activistische leden?

WIE LEKT?: Minister Ferdinand Grapperhaus prees eerder nog de klokkenluider in de WODC-affaire: ze had het in haar eentje opgenomen voor het grote goed. Zij werd als onderzoeker onder druk gezet door ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die probeerden conclusies van haar onderzoeken te beïnvloeden. De minister beloofde de Tweede Kamer in januari nog dat er geen onderzoek is gedaan naar wie nog meer informatie aan Nieuwsuur gaf. “Dat is niet de cultuur die ik voorsta, dat wil ik hier hardop zeggen.” Maar nu blijkt Grapperhaus tóch te willen weten wie er nog meer heeft gelekt. Er is aangifte gedaan en een strafrechtelijk onderzoek is begonnen om die bronnen te achterhalen. Volgens het ministerie is er daarna vaker gelekt, en is dat aanleiding voor het onderzoek. Maar er ligt maar één aangifte, en die gaat over de WODC-affaire, en niet over andere lekken.

ICT-DRAMA: De overheid en ICT-projecten, het blijft een lastige combinatie. De Volkskrant bericht vandaag over problemen bij uitkeringsinstantie UWV, waar een “chaotisch, miljoenenverslindend project” dreigt. Het UWV kampt met verouderde software, waardoor privégegevens zoals inkomensgegevens niet goed zijn beveiligd. Om alle software te vervangen, wordt jaarlijks 90 miljoen euro uitgetrokken. Maar volgens anonieme bronnen van de krant vallen de kosten al “vele miljoenen” hoger uit dan begroot. Het systeem is bovendien veel te ingewikkeld geworden. “Applicaties zijn nooit verbeterd, alleen maar aangepast. Overal wordt bovenop gebouwd en worden dingetjes aan de zijkant geplakt. Alles is met elkaar gekoppeld. Als je één ding verandert, loop je risico dat een heleboel dingen omdonderen.”

QUOTE VAN DE DAG:

“Als ik dit akkoord zie, dan denk ik: daar had ik ook mijn handtekening onder kunnen zetten.”

Johan Almekinders, FVD-fractievoorzitter in Overijssel, ziet niet in waarom hij niet mocht meebesturen.