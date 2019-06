Kinderbescherming plaatst IS-kinderen bij opa met IS-sympathieën

De Raad voor de Kinderbescherming heeft twee teruggekeerde kinderen uit het kalifaat geplaatst bij hun grootouders die zelf te boek staan als IS-aanhangers. De kinderbescherming is hier vooraf op gewezen door de gemeente Ede waar de grootouders wonen, maar negeerde de waarschuwing. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Het gaat om de kinderen van een jihadmoeder uit Ede, die in januari 2018 terugkeerde uit het kalifaat. Onlangs is zij vanwege IS-lidmaatschap veroordeeld tot twintig maanden cel. De kinderen zijn ondergebracht bij hun grootouders, een Irakees echtpaar uit Ede. Dit terwijl de familie bij de gemeente bekend staat als geradicaliseerd.

Tijdens de rechtszaak tegen de vrouw bleek dat haar vader een hand zou hebben gehad in haar radicalisering en die van haar broer, eveneens een IS-ganger. De vader had onder meer een IS-poster in zijn woonkamer hangen, bleek bij een huiszoeking in 2015.

Als een pleeggezin gewelddadig gedachtegoed aanhangt, kan dat een reden zijn om kinderen daar niet te plaatsen. . Dat dit toch gebeurd is, komt volgens ingewijden doordat de grootouders niet goed zijn gescreend door het Landelijk Steunpunt Extremisme. Deze organisatie van jihad-deskundigen adviseert de kinderbescherming over de plaatsing.

De Raad voor de Kinderbescherming wil niet ingaan op individuele zaken.