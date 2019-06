Inval bij mestbedrijf bij Zwolle om mestfraude

In de omgeving van Zwolle heeft de politie donderdag vier mannen aangehouden die verdacht worden van het faciliteren van mestfraude bij tientallen boeren. Ook zijn in samenwerking met toezichthouder NVWA twee bedrijfspanden en een woning doorzocht in die streek. Daarbij is administratie in beslag genomen. Bronnen melden tegenover NRC dat het om werknemers gaat van mesthandelbedrijf Jan Bakker, dat zijn hoofdkantoor in Hattemerbroek heeft. Justitie noemt geen geen namen.

Boeren die te veel mest produceerden, werden door de verdachten geholpen door hen het overschot alleen op papier af te laten voeren, is de verdenking. Op deze manier konden de boeren meer mest op hun land gebruiken dan eigenlijk was toegestaan. De verdachten zouden valse vervoersdocumenten hebben opgesteld en facturen hebben opgemaakt om de administratie toch kloppend te maken.

Ook worden de werknemers van Jan Bakker verdacht van afvalfraude. Ze zouden documenten hebben opgesteld waarin het leek alsof afvalwater afkomstig van verwerkingsbedrijven van uien en groenten naar een biogasinstallatie ging. In werkelijkheid ging het water naar ontvangers die het niet mochten krijgen. Een derde verdenking is dat de mannen mest dat afkomstig was van verschillende dieren op papier noteerden als mest van vleesvarkens. Het OM denkt dat ze dit deden omdat het meer geld oplevert. De mest van vleesvarkens is kostbaarder dan andersoortige mest.

Agrarische sector

Jan Bakker, in 1985 opgericht, is actief in de agrarische sector en voedingsmiddelenindustrie en heeft honderden boeren als klant. Het verhandelt en vervoert mest en slaat deze op. In 2016 had het ruim honderdzestig werknemers.

In Nederland is mestfraude wijdverbreid. Eind 2017 onthulde NRC dat tweederde van de belangrijke mestondernemers in Oost-Brabant en Noord-Limburg is veroordeeld, beboet of verdacht door toezichthouder NVWA of het OM. De laatste jaren zijn meerdere invallen gedaan bij mestbedrijven in het zuiden van het land.

Onlangs bleek uit een vertrouwelijk overheidsrapport in handen van NRC dat ook veel fraude plaatsvindt bij het vergisten van mest. Vergisten houdt in dat mest en organische producten (bijvoorbeeld gras, maïsafval) vermengd worden tot nieuwe producten zoals mestkorrels of biogas.

De overheid en de landbouwsector zien deze methode als een oplossing voor het mestoverschot in Nederland. Het rapport liet zien dat bij dit vergisten vaak organische producten worden vermengd met slachtafval, dioxine, verfslib of ander chemisch afval. De boeren die dit doen frauderen ook regelmatig met subsidies.

Correctie (14-06-2019): In een eerdere versie van dit bericht werd Jan Bakker een boerenbedrijf genoemd. Dat is aangepast naar agrarisch transportbedrijf en mesthandelbedrijf.