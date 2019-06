Hoge Raad: fiscus ging uit van te hoog rendement spaarders

De manier waarop in 2013 en 2014 belasting werd geheven op het rendement op spaargeld en beleggingen was niet eerlijk. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld in zes individuele zaken. De raad deinst terug voor een oordeel waarbij de Belastingdienst wordt gedwongen tot een collectieve oplossing voor gedupeerden.

De zaak werd aangespannen door een groep spaarders onder de naam Bond van Belastingbetalers. Zij wilden dat de Hoge Raad een uitspraak zou doen over de heffing in het algemeen, maar de raad geeft aan dat niet te kunnen doen. Alleen individuele bezwaarprocedures van mensen die in 2013 en 2014 een „buitensporig zware last” ondervonden van de regel, kunnen door de uitspraak mogelijk leiden tot het terugdraaien van teveel betaalde belasting. Met het oordeel is de weg vrij om deze klachten in behandeling te nemen, schrijft de Hoge Raad.

De Belastingdienst ging in die jaren onterecht uit van een standaard rendement van 4 procent op vermogen in belastingbox 3. Volgens de Hoge Raad was het niet mogelijk dat rendement te behalen, zonder daar veel financieel risico bij te lopen.

De belasting op vermogensrendement - de zogenoemde forfaitaire vermogensrendementsheffing - wordt met name door spaarders als onrechtvaardig gezien. Terwijl bij de vermogensbelasting wordt uitgegaan van het vaste percentage van 4 procent vermogensgroei, bieden de banken onder druk van de Europese Centrale Bank al jaren lagere spaarrentes. Lag de spaarrente in 2013 en 2014 rond de 2 procent, momenteel is die nog slechts tussen de 0 en 0,3 procent.

Staatssecretaris Menno Snel (Belastingen, D66) kondigde in april aan dat het kabinet mogelijkheden onderzoekt om vermogen voortaan op basis van een reëel rentepercentage te belasten. De conclusie in zijn brief was dat een wijziging in het belastingstelsel dusdanig complex is, dat het kabinet daar voorlopig niet aan toekomt.