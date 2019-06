‘Het mooist zou zijn: helemaal geen reclame’

Minder reclame, leukere televisie De publieke omroep gaat weer eens veranderen. Dat blijkt uit de langverwachte mediabrief die minister Slob (Media, Christenunie) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Geen tv-reclame meer voor acht uur ’s avonds. Waarom wil Slob dit? Doordat de reclame-inkomsten de laatste jaren schommelen, sloot er een commerciële prikkel in de publieke omroep: om het budget bijvoorbeeld vooral in te zetten op NPO1, de best bekeken zender van Nederland, waar het meeste reclamegeld mee wordt binnengehaald. Van die prikkel wil het kabinet af. Met minder reclame is het prettiger televisie kijken. En het onderscheid tussen commerciële zenders en publieke zenders is helderder. Slobs oplossing lijkt op een coalitie-compromis. Iedereen wil wel van de reclame af, maar partijen als de VVD willen beslist niet opdraaien voor de kosten. Want wie gaat het betalen? Slob gaat uit van een terugval in inkomsten van 160 miljoen naar 100 miljoen, en hij wil dat met 40 miljoen compenseren. De rest moet de publieke omroep zelf oplossen met kostenbesparing. Nu is het omroepbudget nog 780 miljoen euro per jaar. Vanaf 2022, wanneer de maatregel moet ingaan, wordt dat zo’n 730 miljoen euro. Als we uitgaan van de meer pessimistische beraming van de Ster kan dat zelfs 700 miljoen worden. NPO3 wordt NPO Regio. De jongerenzender wordt omgebouwd tot zender voor regionale programma’s. Voordeel: de publieke omroep is minder gericht op de Randstad. Nadeel: een veroudering van het tv-publiek. Meer vrijheid om online uit te breiden. Slob zegt toe dat de publieke omroep vrijer mag omspringen met programma’s – die nu nog strak aan zenders en bijbehorend budget zijn gebonden. Dus kan de omroep ook meer online voor jongeren gaan doen. De losse publieke omroepen krijgen weer meer macht, ten koste van het centraal bestuur van de NPO. De losse omroepen krijgen de vrijheid om zelf hun merknamen en titels te verspreiden, zelfs via andere platforms dan de publieke zenders. Het vereiste aantal omroepleden wordt verlaagd. Aspirantomroepen (WNL, PowNed, Human) hoeven voortaan nog maar 50.000 leden te hebben om een echte omroep te worden, en niet meer 150.000. De grote omroepen hoeven er voortaan maar 100.000 te hebben. Slob wil ook bekijken of maatschappelijke relevantie op een andere manier is te meten, in plaats van louter leden tellen. Ook wordt het geld anders verdeeld, ten koste van de grote omroepen. De verdeelsleutel wordt: als de grote omroepen (AVROTROS, BNNVARA, KRO-NCRV) anderhalve euro krijgen, dan krijgen de kleinere (EO, MAX, VPRO) één euro, en de aspiranten vijftig cent. Slob heeft voor zijn hervorming meer tijd nodig dus de lopende concessieperiode wordt met een jaar verlengd: de omroepen hoeven zich dus tot begin 2022 geen zorgen te maken. Nadeel: deze nieuwe vertraging haalt wel de slagvaardigheid eruit.

U wil een krachtiger publieke omroep, schrijft u, maar door het reclameverbod voor acht uur ’s avonds legt u de omroep een enorme bezuiniging op. Hoe kunt u dat met elkaar rijmen?

„Het is een lang gekoesterde wens om de publieke omroep minder afhankelijk te maken van reclame. Het allermooiste zou zijn om er helemaal vanaf te zijn, maar dat zat er niet in. Omdat we het zo graag willen, trekken we de portemonnee om het grootste deel van de inkomsten die ze mislopen te compenseren. Dit gaat veel geld kosten, maar dat we ook iets van de publieke omroep vragen vind ik niet onredelijk. Die zal de misgelopen inkomsten zelf ook structureel moeten gaan dekken. Dat vinden ze vervelend, dat snap ik.”

Het kabinet gaat uit van een verlies van 60 miljoen wegens minder reclame, wat u met 40 miljoen deels compenseert. Maar Frank Volmer van de Ster voorspelt dat de maatregel veel meer gaat kosten: 80 tot 90 miljoen. Gaat u een groter verlies ook compenseren?

Slob schampert: „Toen we in het verleden afgingen op Volmers ramingen, zijn we behoorlijk in de problemen gekomen.” De minister verwijst hier naar de eerdere ineens tegenvallende reclame-inkomsten, waardoor hij veertig miljoen moest bijspringen, en de omroep twintig miljoen moest bezuinigen.

Maar blijft u eventueel sterker verminderende reclame-inkomsten compenseren?

„Zeker niet. Dit is al behoorlijk fors wat het kabinet nu doet. U kent de samenstelling van het kabinet: meer zit er niet in.”

Is het effect niet dat de publieke omroep juist commerciëler gaat programmeren na acht uur? Dat Studio Sport en DWDD bijvoorbeeld pas om acht uur beginnen?

„Dat er hierdoor meer druk op de reclame na achten zou komen is een kwestie van zorgvuldige criteria opstellen van wat wel en niet mag. We weten wat de kansen zijn, en ook wat de risico’s zijn. We zeggen dus niet: zoek het maar uit, veel succes ermee. We gaan trouwens ook online stoppen met reclame, ik denk dat daar heel veel mensen blij mee zijn, want die moeten zich eerst door de reclames heen worstelen voordat ze de nieuwsvoorziening krijgen. En we gaan de kinderen meer beschermen tegen reclame, wat voor veel ouders plezierig zal zijn.”

De publieke omroep moet toekomstbestendig gemaakt, zegt u. Maar tegelijk gaat de jongerenprogrammering op NPO 3 eraan.

„Men lijdt het meest onder het lijden dat men vreest. Voor jongeren blijft er genoeg ruimte over op de andere netten. Jongeren zitten niet meer zo strak gebonden aan lineaire tv. Ze zitten niet meer klaar voor het achtuurjournaal. Daarom krijgt de omroep meer flexibiliteit om kijkers te bedienen waar ze zitten. Het mag ook online. Als een programma daar het beste tot zijn recht komt, mag dat ook alleen online. Dat is ook nodig want anders ben je ze gewoon kwijt.” Slob doelt hier onder meer op zijn plan om de eis dat programma’s primair voor televisie zijn, en dat daar de budgetten aan verbonden zijn, los te laten. Ook krijgen losse omroepen van hem meer vrijheid om zelf hun programma’s te verspreiden op andere online platforms.

Enerzijds krijgen de omroepen meer vrijheid in wat ze met hun programma’s doen. Anderzijds schrijft u voor wat er op NPO 3 moet komen.

„Dat klopt. Hier ben ik dan weer redelijk precies in. De beweging naar meer samenwerking tussen regionale omroepen en de landelijke omroep was al ingezet. Dan is het derde net een mooie plek om daar onderdak aan te geven.”

NPO-voorzitter Shula Rijxman zegt: dat is een inhoudelijke ingreep van de politiek in de programmering. Dat mag niet van de wet.

„Dat laat ik graag voor haar rekening. Wij mogen best zeggen dat we de regionale omroepen willen versterken. Ik vind het echt heel belangrijk dat ze meer samenwerken met de NPO.”

‘Omroep moet zich aanpassen aan mediaconsumptie’

Het kabinet wil de publieke omroep toekomstbestendiger maken. Daartoe moet de omroep zich in elk geval aanpassen aan de manieren waarop Nederlanders tegenwoordig media consumeren. Die is de afgelopen jaren sterk verandert. Dat blijkt uit het SCP-onderzoek Media:Tijd 2018. Vooral jongeren kijken veel minder live televisie en ze luisteren veel minder live radio dan voorheen. Waar 65+’ers vorig jaar nog ruim 3,5 uur per dag rechtstreekse televisie keken – tv volgens de programmagids – doen mensen tussen 13 en 34 jaar dat nog maar 1 uur per dag. De rest van hun kijktijd spenderen zij op YouTube, Netflix en uitgestelde kijkdiensten als NPO Start Plus en RTL XL. Zo fragmenteert de mediaconsumptie. De publieke omroep zou ook moeten fragmenteren, wil deze zijn publiek kunnen volgen.