Het is fijn om wetenschap zo te zien

‘Alleen een man met het temperament van een monnik kan over een spectaculaire vondst zó rustig praten”, voice-overt Marcel Musters terwijl entomoloog Vincent Kalkman aan een tafel in Bhutan insecten zit op te prikken in een rembrandtesk uitgelicht shot. En dan vertelt Kalkman kalm over de libel die hij in het Aziatische land ontdekte. In Nederland kon hij vaststellen dat het een nieuwe soort betrof. (Of, zoals Musters, die niet het temperament van een monnik heeft, het vertelt: „In Nederland is het omgetoverd van gewoon insect tot het eerste van een nieuwe soort.”) Later in de aflevering wordt dat eerste exemplaar mooi ingepakt aan de hoogste ambtenaar van Bhutan overhandigd: de dragonfly is in het ‘drakenland’ vernoemd naar de Bhutaanse kroonprins. Biologen hadden eerst een nieuwe slak naar de kroonprins willen noemen, maar daar was diplomaat Kees Klein voor gaan liggen. Een slak naar een prins noemen, dat doe je niet!

De Toren, zesdelige docu-serie over de verhalen achter onze grootste natuurschatten. Vanaf 16 juni elke zondag 21u op NPO 2 (online: detoren.tv). ●●●●●

Dit is maar een deel van de verhalen die de makers van de docu-serie De Toren (de collectietoren van museum Naturalis) hebben weten te proppen in hun eerste aflevering, ‘Verzamelen: de libelle, de kroonprins en de slak’. De vijfendertig overvolle, enthousiaste minuten zijn niet alleen prachtig gefilmd, maar geven ook een mooi beeld van, in dit geval, het werk van een insectenonderzoeker.

En heel belangrijk: de makers (Bureau Voorlichting, van onder meer De aardappeleters en De wilde keuken) hebben een goed oog en oor voor anekdotiek. Ze zien het als de libellen-expert ineens de verrekijker pakt om enorme bijennesten aan een tempel verderop dichtbij te halen. Ze horen het als een Bhutaanse bioloog vertelt dat cannabis er wel als varkensvoer gebruikt werd, omdat je daar luie en dus dikke varkens van krijgt. En ze monteren het er gewoon in, al heeft het niet per se iets met het thema van de uitzending te maken.

Wat is het fijn om wetenschap zo mooi in beeld gebracht te zien. Er volgen nog afleveringen rond het 16de-eeuwse En Tibi-herbarium, mammoetfossielen, de diepzee, de dodo en de Javamens.