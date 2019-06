Het beste pensioen ter wereld

De SPD wil verder gaan, en een zogenoemd ‘respect-pensioen’ invoeren, met een toeslag voor mensen die 35 jaar gewerkt en premie betaald hebben, en die toch maar een gering pensioen krijgen. Voor het ontvangen van het respect-pensioen zou niemand hoeven te bewijzen dat hij of zij ook werkelijk behoeftig is.

In hun huidige regeerakkoord hebben CDU, CSU en SPD afgesproken om voor mensen die ten minste 35 jaar gewerkt hebben een basispensioen in te stellen dat minimaal 10 procent boven het bijstandsniveau ligt.

Bovendien hebben veel gepensioneerden in Duitsland een zeer beperkt pensioen. Vrouwen bijvoorbeeld die in de jaren dat hun kinderen klein waren geen betaalde baan hadden. Of mensen die tijdelijk werkloos zijn geweest, of pas in de tweede helft van hun leven in Duitsland zijn komen wonen en werken en dus ook premie betalen.

Daar komt bij dat Duitsland geen met de AOW vergelijkbare oudedagsvoorziening heeft, waar iedere oudere aanspraak op kan maken, ongeacht of hij of zij in het verleden gewerkt en premie betaald heeft.

CANADA

Canadezen maken zich zorgen over de vraag of pensioenen nog wel beschikbaar zijn tegen de tijd dat ze ophouden met werken. Die zorgen zijn ongegrond: dankzij hervormingen in de jaren 90 en beleggingssucces staat het Canada Pension Plan (CPP), een algemeen pensioenfonds, er goed voor.

Sinds de vorming van het CPP in 1965 hanteert het een omslagstelsel. Om een dreigende pensioencrisis af te wenden, zijn premies sinds het begin van deze eeuw geleidelijk verhoogd van 3,6 tot 9,9 procent. Daarnaast is de Canada Pension Plan Investment Board gevormd om de gelden te beleggen. Per 31 maart beschikte het over een buffer van 392 miljard Canadese dollar (260 miljard euro), genoeg om de pensioenregeling op de huidige basis in stand te houden tot zeker 2090. Het CPP is in omvang het negende pensioenfonds ter wereld.

Daarmee staat Canada in contrast met buurland de Verenigde Staten, waar pensioenverzorger Social Security naar verwachting over een dikke tien jaar te krap bij kas komt te zitten om volledig te kunnen blijven uitbetalen. Armoede onder ouderen komt in Canada aanmerkelijk minder voor dan in de VS.

Dat betekent niet dat alle Canadezen op rozen zitten. De uitkering hangt af van hoe lang iemand heeft gewerkt en hoeveel hij of zij in die jaren heeft bijgedragen. Uitkeringen zijn bescheiden en zijn bedoeld als basisvoorziening, om ongeveer een kwart van het inkomen te vervangen. Betaling kan ingaan vanaf het 65ste levensjaar, of vanaf het 60ste, maar dan is het lager.

Naast het CPP hebben Canadezen recht op Old Age Security (OAS). Dat wordt betaald van belastingopbrengsten en is niet afhankelijk van bijdragen. Een derde pijler bestaat uit pensioenregelingen via werkgevers. En om Canadezen aan te sporen naast de basisvoorzieningen zelf geld opzij te zetten voor hun oude dag, wordt sinds de jaren 90 sparen via fiscaal aantrekkelijke geregistreerde pensioenrekeningen aangemoedigd.

In het kader van CPP-hervormingen onder de huidige regering-Trudeau wordt nu een component toegevoegd met een kapitaaldekkingsstelsel. Zo kan het basisinkomen van ouderen via het CPP stijgen van een kwart tot een derde van hun gemiddelde inkomen tijdens het werkende leven. Plannen om de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen, zijn teruggedraaid.