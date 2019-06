Het is vandaag precies twee jaar geleden dat in Londen de Grenfell Tower afbrandde. 72 mensen kwamen in de vuurzee om. Een wake-upcall, dacht correspondent Melle Garschagen: het gevolg van structureel sociaal wanbeleid. Maar twee jaar later zijn de problemen in het Verenigd Koninkrijk alleen maar gegroeid.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Iddo Havinga

Montage: Jan Paul de Bondt