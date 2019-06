Tankers in brand

De internationale gemeenschap riep op tot de-escalatie in de Golfregio nadat twee olietankers in problemen raakten na wat vermoedelijk een aanval was. Een Japanse en Noorse tanker in de Golf van Oman raakten beschadigd door explosies, aldus de Amerikaanse marine. Vooralsnog is onduidelijk wie verantwoordelijk is. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wijst alles op Iran. De Amerikaanse marine reageerde op noodsignalen; een Nederlands schip van rederij Acta Marine pikte 21 opvarenden op (AP, Reuters).

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 14 juni 2019