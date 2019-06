Gemiddelde leeftijd nieuwe vader stijgt naar 32,7 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse mannen voor het eerst vader worden, is vorig jaar gestegen tot 32,7. In 2013 was deze leeftijd nog 32,4 jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor vrouwen ligt dat op 29,9 jaar. Samen met alle mannen die al eerder vader werden, ligt de gemiddelde leeftijd bij de geboorte van een kind inmiddels op 34,2 jaar.

De algemene trend dat mensen op steeds oudere leeftijd een kind krijgen blijft doorzetten. Voor mannen is deze leeftijd sinds 1996 met ruim een jaar gestegen. De grootste stijging vond plaats tussen 1996 en 2006, daarna vlakte de groei af.

Er zijn veel mogelijke redenen voor de toegenomen leeftijd waarop mensen kinderen krijgen. Zo genieten steeds meer mensen een (lange) opleiding. De afgelopen paar jaar speelden mogelijk ook de onzekere arbeidsmarkt en hoge huizenprijzen voor veel mensen een rol bij het uitstellen van een gezin.

De meeste mannen worden (opnieuw) vader tussen hun 30ste en 35ste levensjaar, hoewel deze groep in de loop van de jaren verhoudingsgewijs wel kleiner wordt. Vorig jaar werden van elke duizend mannen er 115 in deze leeftijdscategorie vader, dat waren er in 2013 nog 120. De groep die na hun 35ste een kind krijgt, wordt langzaam groter.

Van de 75.500 geboren kinderen hadden er vorig jaar ruim 2.600 een vader van vijftig jaar of ouder, 765 pasgeborenen hadden een vader ouder dan 55.