Gemeenteraad Den Haag stelt inkomensplafond vrije huursector in

De gemeenteraad van Den Haag heeft donderdagavond ingestemd met plannen om de vrije huursector te reguleren. Er komt een inkomensgrens voor bestaande huurwoningen die volgens het puntenstelsel in het middeldure segment vallen, tussen 720 en 950 euro per maand.

Alleenwonende particulieren die meer dan 57.000 euro per jaar verdienen, kunnen volgens de nieuwe plannen niet meer in deze woningen terecht. Voor tweepersoonshuishoudens 67.000 euro de grens. Ook mogen bestaande woningen bijna nergens in de stad meer worden gesplitst in zelfstandige woningen.

Lees ook: Gemeente wil Haagse woningschaarste aanpakken

In de nieuwe plannen is het puntensysteem leidend, dat bepaalt welke huur er voor een woning gevraagd mag worden. Dit moet voorkomen dat beleggers de huren kunstmatig verhogen, om onder de regels uit te komen. Als een woning nu 1.050 euro per maand kost, maar volgens het puntensysteem 950 euro waard is, is de inkomenseis volgens de nieuwe regels dus ook van kracht.

Marktpartijen reageerden kritisch op de plannen. Beleggers zijn bang dat woningen die volgens het puntensysteem minder dan 950 euro kosten, maar voor meer worden verhuurd, nu in prijs zullen dalen. Een aantal oppositiepartijen betoogt dat handhaving van de plannen onuitvoerbaar is.

De regels grijpen rechtstreeks in op de vrije huurmarkt en zijn bedoeld om meer lucht te scheppen in de krappe Haagse sociale woningmarkt. Den Haag is de eerste van de vier grote steden die dergelijke maatregelen treffen.