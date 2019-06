Dromen komen niet elke dag uit

De regenplassen in het centrum van Leiden zijn diep. Rose Broadley (38) sleept haar handbagage er doorheen. De wielen drijven meer dan ze draaien. „Slecht weer?”, zegt ze. „Ik ben thuis niet anders gewend.”

Het Rijksmuseum van Oudheden houdt een conferentie over vroegmiddeleeuwse archeologie. Broadley, die opgroeide in Londen maar nu in Canterbury woont, is een van de sprekers. Als PhD-student verdiepte ze zich in glaswerk uit die tijd. „Tijdens mijn bachelor had ik een vak over glas. Het fascineerde me vanaf de eerste les. Hier mogen spreken is een droom die uitkomt.”

Haar lezing gaat over Dorestad, een van de grootste en belangrijkste internationale handelsplaatsen in de vroege Middeleeuwen. „Veel van het glas dat ik onderzocht werd verscheept via Dorestad. Twee jaar geleden kreeg ik opnieuw glaswerk uit Dorestad onder ogen. Toen ben ik de hedendaagse stad eens gaan bezoeken. Je hebt er waarschijnlijk zelfs wel eens van gehoord: Wijk bij Duurstede.”

De Efteling is anders, het maakt iets in je los

Terwijl Broadley een dag doorbracht in een museum in Wijk bij Duurstede, gingen haar man en twee kinderen naar de Efteling. „Mijn oudste dochter wilde eigenlijk naar Disneyland Parijs, maar mijn man en ik vinden dat te duur voor een kindervakantie. We zochten naar alternatieven, de Efteling bleek perfect. Sinds die eerste keer gaan we iedere zomer een week naar de Efteling. We zijn er nu al vier keer geweest.”

Als je vooraf tegen haar had gezegd dat ze zo vaak naar het pretpark zou terugkeren, had ze je hard uitgelachen. „Ik vind pretparken normaal gesproken verschrikkelijk. De Efteling is anders, het maakt iets in je los. Je kan weer even kind zijn, je verwonderen. Alsof de boze buitenwereld even niet bestaat. Zelfs het glaswerk verdwijnt daar tijdelijk uit mijn hoofd.”

De regen stopt. Broadley neemt de bril van haar neus en veegt die met een zakdoek droog. Tijd om naar het museum te gaan voor haar presentatie. „Ik ben best wel zenuwachtig. Dromen komen niet iedere dag uit, vandaag is wel zo’n dag. Ik hoop dat ik vanmiddag iedereen even dat Efteling-gevoel kan geven.”