Een vrouw reageert geschokt nadat een politieman haar huis in Johannesburg is binnengevallen. Hij heeft daarvoor de deur naar haar kamer ingetrapt. De politie van de Zuid-Afrikaanse stad voert met regelmaat grote acties uit in flatgebouwen en wijken die zouden worden gerund door criminelen. Deze schimmige huisbazen nemen de gebouwen of wijken over en gebruiken die als uitvalsbases. Door de illegale bezetting zijn de gebouwen in verval geraakt - wat ook weer meer criminaliteit aantrekt.

Foto Kim Ludbrook / EPA