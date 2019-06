Dekker: emigratie Van der G. irrelevant voor regels meldplicht

De eventuele emigratie van Volkert van der G. heeft geen invloed op de afspraken omtrent zijn meldplicht bij de reclassering. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) vrijdag in een Kamerbrief. De fysieke meldplicht van Van der G. werd vorig jaar door de rechter opgeschort, nadat hij een kort geding begon omdat hij zou willen emigreren. Vorige maand bleek dat Van der G. nog in Nederland woont.

Het reclasseringsregime van Van der G. is versoepeld omdat niet verwacht wordt dat hij nogmaals een misdrijf zal plegen, schrijft Dekker. De rechter is in zijn beoordeling volgens de minister „niet ingegaan op een mogelijk voornemen tot emigratie”. Dekker benadrukt dat de versoepeling niet betekent dat Van der G. alles kan doen wat hij wil. Hij heeft nog altijd een contact- en mediaverbod. Elke acht weken moet hij zich bovendien schriftelijk melden bij de reclassering.

Toen De Stentor vorige maand onthulde dat Van der G. nog in Nederland woont, reageerden de nabestaanden van Fortuyn ontzet. Zij eisten dat de versoepeling van de meldplicht teruggedraaid zou worden.

Dekker schrijft nu in reactie op die berichtgeving te begrijpen dat Van der G’s misdrijf „de samenleving heeft geschokt en velen nog altijd raakt”. Echter, hij vindt het niet gepast om te oordelen over rechterlijke uitspraken.

Van der G. werd veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor de moord op Pim Fortuyn in 2002. Na twaalf jaar kwam hij vrij, maar zijn proeftijd duurt nog tot 2020.