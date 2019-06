Danser en choreograaf JJ Neves (18): ‘Ik ben geboren om iets gróóts te maken’

Khalid Amakran Naam: JJ (Jaime) Neves (18), Maastricht Doet: 4 havo en vooropleiding dans Woont bij: de tante van een vriend. Moeder en zus (23) wonen in Spanje Moeder: was in Venezuela aardrijkskundelerares

Isla Margarita

„Thuis op Isla Margarita deden mijn zus en ik Michael Jackson na. Tot ik op tv America’s Best Dance Crew zag en dacht: dat is wat ik écht graag wil doen. In Venezuela is de hiphopcultuur anders dan in Europa, het speelt zich meer af op straat. Daar leerde ik breakdance en andere urban dance zoals popping en locking. Uiteindelijk ben ik naar een dansschool gegaan en choreograaf geworden. In 2015 heb ik mijn eigen dansgezelschap opgericht, maar door de slechte politieke situatie moest ik het weer opheffen. Bijna alle professionele dansers zijn nu weg uit Venezuela. Op Isla Margarita gaat het nog slechter dan op het vasteland. Toeristen willen er niet meer heen, het is gevaarlijk.”

Oxygen

„In 2016 ben ik alleen naar Nederland gekomen, ik kreeg de kans een tijdje bij een vriendin van mijn moeder te wonen. Ik ben nu danser en assistent-choreograaf bij Oxygen, een Maastrichtse dans-crew. We hebben al verschillende titels gewonnen en twee tv-wedstrijden: Dance As One en Circus Gerschtanowitz. Plan is nu om in Amerika mee te doen aan World of Dance en HipHop International. Door zulke titels krijg je een naam, heel belangrijk in de dans-industrie. Als solist heb ik de finale Limburg van Kunstbende gewonnen, een wedstrijd voor creatief talent. Eind juni doe ik mee aan de landelijke finale. Ik zou graag bij het Nederlands Dans Theater willen werken, al ben ik pas twee jaar geleden met ballet begonnen. Onmogelijke dingen zijn mijn specialiteit.”

Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran

Portugees

„Ik denk erover om te stoppen met de havo. Ik ben 18, ik moet gewoon verder. Ik ben al aangenomen op een hbo-dansopleiding in Rotterdam. Wel moet ik het financieel nog regelen. Het is moeilijk voor mij want ik heb geen familie die kan helpen. Mijn vader is een beetje gek. Hij is Portugees en heeft overal zonen en dochters. Ik weet niet waar hij woont, ik hoef geen contact met hem. Mijn moeder en zus wonen momenteel in Spanje. Mijn moeder zou álles voor me doen maar ik kan geen geld van haar aannemen, zij heeft haar eigen problemen.”

Superverdrietig

„In Venezuela heb ik een vriendin gehad, zij danste ook. We hadden de afspraak: dans komt eerst. Het ging uit toen zij naar Spanje ging. Ze danst daar nu bij het nationaal ballet. Ik was superverdrietig, maar heb niet overwogen om ook naar Spanje te gaan. De economische situatie is daar momenteel niet zo best, werk vinden is moeilijker. En het dansniveau is hier hoger. Het is niet makkelijk voor dansers om een sociaal leven te hebben. Dat verlies moeten wij nemen als dansers, als ondernemers. Ik zou het leuk vinden, maar niet nu. Ik ben geboren om iets gróóts te maken, ik kan niet gewoon een normaal leven leiden.”

Dit zegt zijn moeder

„Jaime is al van jongsaf aan heel verantwoordelijk. Erg lief, maar ook veeleisend. Hij had altijd al zijn eigen kijk op dingen en verdedigde die uit alle macht. Hij weet wat hij wil in het leven en daar vecht hij voor.”