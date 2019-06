Crisisteam opgezet voor oplossingen stikstofbeleid

Een crisisteam bestaande uit medewerkers van verschillende ministeries en provincies moet bouwprojecten helpen bij de aanpassingen die nodig zijn door een uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Nederlandse stikstofbeleid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft vrijdag bekendgemaakt dat deze „crisisstaf” volgende week voor het eerst bijeen komt.

De hoogste bestuursrechter oordeelde eind mei dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met Europese natuurwetgeving. Volgens Van Nieuwenhuizen heeft de uitspraak van de RvS gevolgen voor „zo’n beetje ieder bouwproject” in Nederland. Eerder deze week stelde de minister al dat de uitspraak „een nieuwe hobbel” betekent voor de geplande opening van Lelystad Airport in 2020.

Uit cijfers van de RvS, die ook optreedt als adviseur van de regering, blijkt dat zeventien besluiten over bouwprojecten zijn stilgelegd vanwege de uitspraak over het stikstofbeleid. Hierbij zitten grootschalige projecten. Zo is het tracébesluit over de aanpassing van de Utrechtse ring „op de plank gelegd”. Ook zijn twaalf bestemmingsplannen stilgelegd. Een RvS-woordvoerder benadrukt dat de pauze niet betekent dat de projecten niet door kunnen gaan.

Biodiversiteit

De biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland staat al jaren onder druk door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt. Het aantal plantensoorten neemt af en vogels en insecten verdwijnen uit de gebieden. Om de stikstofuitstoot te regulieren, bestaat het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het PAS, waarin maatregelen zijn opgenomen om de natuur te beschermen tegen stikstof, wordt als maatstaf gebruikt bij het verlenen van vergunningen voor de bouw van veestallen, bedrijventerreinen en wegen. Het is echter niet zeker dat de PAS-maatregelen daadwerkelijk werken. Daarom mag het PAS niet gebruikt worden als factor bij het beoordelen van vergunningsaanvragen, oordeelde de RvS.