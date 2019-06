Cel geëist tegen twee Bloomberg-journalisten in Turkije

Turkse aanklagers eisen gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar tegen twee journalisten van Bloomberg en 36 anderen, waarschijnlijk socialemediagebruikers. Dat meldt persbureau Bloomberg vrijdag. Ook de Turkse journalist en econoom Mustafa Sonmez, die voor Al-Monitor schrijft, wordt verdacht. De hoorzitting begint op 20 september.

De Bloomberg-journalisten, Kerim Karakaya en Fercan Yalinkilic, worden verdacht van een poging tot ondermijnen van de Turkse economische stabiliteit. Bloomberg gaat het om een verhaal dat de twee in augustus 2018 schreven, over de reacties van Turkse autoriteiten en banken op de liracrisis. De aanklachten volgt uit een verzoek van de nationale banktoezichthouder.

De andere 36 beklaagden worden vervolgd vanwege hun reacties op het Bloomberg-verhaal op sociale media, of andere kritiek op de Turkse economie en banken. Welke straf hen precies boven het hoofd hangt, is op dit moment niet bekend.

De hoofdredacteur van Bloomberg:

„We keuren de aanklacht tegen onze reporters af. Zij hebben accuraat en eerlijk verslag gedaan van de nieuwswaardig gebeurtenissen. We staan volledig achter ze en zullen ze steunen tijdens deze beproeving.”

Afgelopen november vernietigde een Turkse rechtbank het vonnis van Wall Street Journal-verslaggever Ayla Albayrak. Ze was veroordeeld tot ruim twee jaar cel voor een artikel in de Amerikaanse krant in 2015. De officieren van justitie gaan nog in hoger beroep tegen te beslissing.

