Rekeningrijden is dé oplossing voor de files en het milieu

„Dat weten we uit onderzoek en ervaringen in het buitenland”. Toen in 2009 minister Camiel Eurlings (Verkeer, CDA) met een wetsvoorstel voor kilometerbeprijzing kwam, „bleek uit studies dat zo’n kilometerheffing 5 tot 15 procent minder autoverkeer zou opleveren.” Erik Verhoef, vervoerseconoom, in NRC

Als elektrisch rijden doorzet, verdwijnen de overheidsinkomsten uit brandstofaccijnzen

„Heel Nederland gaat uiteindelijk elektrisch rijden.” Automobilisten betalen voor hun brandstof dan geen accijnzen meer. „En dat betekent dat de schatkist leegloopt. Dus het politieke momentum voor rekeningrijden is er nu.” Steven van Eijk, voorzitter Mobiliteitsalliantie van organisaties uit de auto-, fiets-, ov- en transportwereld, tegen de NOS

Zorg wel voor een spitsheffing die files bestrijdt

Maak rijden in de spits duurder. Dat „is niet zielig voor mensen die in de spits ‘moeten’ rijden. Zij betalen nu ook al, met hun kostbare wachttijd in de file.” Een spitsheffing zorgt voor spreiding en dus minder files. Mathijs Bouman, econoom en journalist, in zijn column in het FD

Mensen die geen alternatief voor de auto hebben, mogen niet de dupe worden

„Autorijden voor mensen die geen alternatief hebben, moeten we niet willen afstraffen. Veel automobilisten vrezen dat rijden nog duurder gaat worden door de invoering van een kilometerheffing. Het is mooi als we mensen uit de auto kunnen krijgen, maar niet door ze te beboeten.” Cem Laçin, Tweede Kamerlid (SP), in De Telegraaf

Met een campagne kun je draagvlak voor rekeningrijden en een spitsheffing vergroten

Mensen vinden het ook „aanvaardbaar dat ze een hogere prijs betalen in hotels als ze tijdens piekperiodes (hoogseizoen) op vakantie gaan. Hetzelfde geldt voor cinema-, vliegtuig- en treintickets.” Een campagne kan daarop inspelen. Klaas De Brucker, transporteconoom, in De Tijd

Oude, vervuilende auto’s worden snel duurder in gebruik

Met een kilometerheffing kun je ook de CO 2 -uitstoot beprijzen. „Een Volvo V70 of Renault Espace van tien jaar oud is nu enkel duur vanwege het onderhoud en wellicht de hoge brandstofkosten. Als je straks echter extra moet gaan betalen voor een hoge CO 2 -uitstoot, wordt het rijden van een oudere auto een dure aangelegenheid.” Roy Kleijwegt, autojournalist, in AutoWeek

