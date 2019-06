Zes Belgische kinderen uit IS-gebied overgedragen aan diplomaten

Zes kinderen van Belgische IS-strijders in het Koerdische kamp Al-Hol zijn overgedragen aan Belgische diplomaten in de regio. Het gaat om vijf minderjarigen en een jonge vrouw van 18 jaar, allemaal in België geboren en door hun ouders meegenomen naar Syrië. Dat meldt de Vlaamse zender VRT Nieuws donderdag.

Belgische diplomatieke vertegenwoordigers sloten voor de evacuatie een overeenkomst met de Koerdische autoriteiten, zoals woensdag al bekend was gemaakt door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De vijf minderjarige kinderen verbleven zonder ouders in het Koerdische kamp.

Drie broertjes van 6, 8 en 14 jaar oud werden samen met een oudere broer in 2014 door hun moeder meegenomen uit Brussel naar Syrië. In het ‘kalifaat’ overleed het oudste kind, de vader van de twee jongste kinderen en de moeder. De vader van de twee oudste kinderen zou volgens VRT nog in leven zijn. Waar hij zich bevindt is niet bekend.

Getraumatiseerd

Van twee andere kinderen, een zus en en broer van 10 en 14 jaar oud, zijn beide ouders inmiddels overleden. Ook zij werden vijf jaar geleden door hun ouders naar IS-gebied gebracht. De enige meerderjarige is een achttienjarige vrouw die als jonge tiener door haar vader werd ontvoerd en uitgehuwelijkt aan een IS-strijder. Volgens VRT is zij mogelijk zwaar getraumatiseerd.

Woensdag meldde Reynders nog dat de repatriëringsmissie van kinderen van IS-strijders uit België „de komende dagen of weken” zou beginnen. Naar schatting zitten er momenteel zestig minderjarige Belgische kinderen in de vluchtelingenkampen in het noorden van Syrië. België heeft in 2017 toegezegd dat kinderen tot tien jaar mogen terugkeren uit IS-gebied.