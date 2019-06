Wiebes verruimt schaderegeling voor Groningers

Alle Groningers die vóór deze donderdag aardbevingsschade aan hun woning hebben gemeld, komen in aanmerking voor een schadevergoeding. De zogeheten stuwmeerregeling wordt daarmee verruimd. Eerder kwamen alleen huizenbezitters in aanmerking als ze de schade voor eind vorig jaar hadden gemeld. In totaal kunnen nu ongeveer negentienduizend Groningers met aardbevingsschade van de regeling gebruikmaken. Eerder waren dat er negenduizend.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) erkent donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het stellen van een harde grens en de datum van 1 januari „zorgt voor een ongelijke behandeling tussen bestaande en nieuwe gevallen”. Hij acht het verruimen van de grens die hij begin deze maand stelde daarom gerechtvaardigd.

De hele groep schademelders krijgt een aanbod: ze mogen 5.000 euro vrij besteden of krijgen 11.000 euro om te besteden aan aannemerskosten. Daarnaast krijgen ze ook een ‘standaardvergoeding’ ter compensatie voor de wachttijd. Het is niet bekend hoe hoog die vergoeding zal zijn.

Onvrede over eerder besluit

De Groningse commissaris van de koning René Paas uitte eerder al zijn onvrede met de eerder door Wiebes vastgestelde datum. Hij zei dat de minister de Groningers „verdeelt op basis van de datum waarop de melding is gedaan”. Paas vroeg daarom om een voorstel waar alle gedupeerden iets aan hebben, met daarin meer aandacht voor de veiligheid van de Groningers.

Er zijn dit jaar weer enkele aardbevingen geweest in Groningen. Een daarvan was een zware beving met een kracht van 3,4 in mei. De zwaarste aardbeving, met een kracht van 3,6, is gemeten in Huizinge in 2012.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde eind vorige maand om de gaswinning verder omlaag te brengen, een voorstel dat gesteund werd door vrijwel alle Kamerleden. Minister Wiebes heeft dit advies niet overgenomen, omdat de leveringszekerheid van gas in Nederland niet in gevaar mag komen.