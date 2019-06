Een doos van Pandora op internet en liefde op het eerste bericht

Wat zit er in mijn doos van Pandora?

Aryan Rezaei Ghavamabadi (18, Mijdrecht)

Een tijdje geleden vroeg ik me af: wat heb ik eigenlijk allemaal op Instagram gezet? Eén van de verschrikkingen die ik te zien kreeg was een foto van een cadeautje dat ik van een van mijn katten had gekregen: een dode vogel. Wat de gedachte achter het delen van die foto was, is mij nog altijd een raadsel.

We zouden tegenwoordig in een Black Mirror-achtige wereld leven waarin iedere stap die we zetten, terug te vinden is. Iedereen heeft waarschijnlijk een doos van Pandora op het internet staan: beschamende, soms zelfs aanstootgevende posts die haast staan te wachten om geopenbaard te worden.

Dit betekent niet dat we in een of andere dystopie leven, zelfs verre daarvan; in de zee van kattenfoto’s en gefotoshopte selfies worden onze minder goed doordachte posts ondergedompeld. En hoe zal het zijn als we straks decennia oude socialemediapagina’s hebben? Wie, anders dan je iets te nieuwsgierige toekomstige zelf, zal de moeite doen daar nog in terug te kijken? Wat we nog wel eens vergeten is dat wij mensen egoïsten zijn. Geen uitzonderingen. We maken ons alleen zorgen over hoe anderen ons zien en hebben daardoor geen tijd om de socialemedia-inspecteur uit te hangen.

We hoeven ons dus eigenlijk geen zorgen te maken over onze oude posts, want iedereen doet dat al. Die doos van Pandora? Dat is niets anders dan een doodnormale doos souvenirs uit het verre verleden, die in een donkere hoek op zolder stof verzamelt; niemand zal erachterkomen dat ik een dode vogel heb gefotografeerd, zolang ik er maar over zwijg.

Geef mij regels

Martina Goverts (17, Amstelveen)

Niemand vindt het raar als ik vertel dat ik na mijn examen een weekje op vakantie ben geweest naar Griekenland. Ook niet als ik erbij vertel dat ik met het vliegtuig ben gegaan. Ik heb me weleens afgevraagd waarom ik kies voor vliegen, terwijl ik precies weet hoeveel impact mijn reisje heeft op het klimaat. Ik zie op sociale media bijna dagelijks nieuws voorbijkomen over de zeespiegel die stijgt door smeltende ijskappen en hoe het extreme weer zorgt voor droogte en overstromingen.

Wat is dan de reden dat ik toch ga? Heel simpel: geld en gemak. Vliegen is dan wel milieubelastend, maar dat zie je niet terug in de prijs. Om duurzamer te leven heb ik regels nodig. Net zoals een slecht luisterende schoolklas gecorrigeerd moet worden door een docent, mag de overheid mij met eerlijke en duidelijke wetten stimuleren om voor het klimaat te kiezen. Wat mij betreft mag CO 2 -uitstoot belast worden en ik zie graag subsidies op duurzame alternatieven. Want als ik met de trein door subsidies sneller op mijn bestemming ben dan met de auto, laat ik de auto liever staan.

Sociale media stimuleren mij ook niet echt om minder te gaan vliegen. Mijn Instagram-feed staat vol met jaloersmakende vakantiefoto’s uit de hele wereld, van IJsland tot Indonesië. Hierdoor krijg ik soms het idee dat het normaal is om ‘even’ het vliegtuig te pakken voor een weekje vakantie. Alleen als het vliegticket een ‘eerlijke’ prijs zou hebben gehad, had ik misschien voor een andere bestemming gekozen. En ik denk dat ik niet de enige ben die door een prijsverhoging zou besluiten om dichter bij huis op vakantie te gaan. Daarom vraag ik aan Den Haag: mag vliegen alsjeblieft (flink) wat duurder worden?

Liefde op het eerste bericht

Marie-Claire Persijn (19, Enschede)

‘Hey, brak?” Dit waren de eerste woorden die ik ‘s ochtends via WhatsApp toegestuurd kreeg van een jongen die de vorige nacht mijn nummer vroeg. Echt superromantisch… Toch heeft de beste meneer er goed aan gedaan om een berichtje te sturen, want we raakten aan de praat en hij bleek erg grappig en gezellig.

Of nou ja, onze gesprekken via onze smartphoneschermpjes waren erg gezellig. Ik had hem nog maar één keer face-to-face gesproken tijdens onze eerste ontmoeting in de kroeg en ja, daar weten we allebei niet zoveel meer van. Uren achter elkaar appten we zonder dat we elkaar al vaker hadden gezien in real life. Best vreemd eigenlijk dat we tegenwoordig elkaar eerst maar wat ‘beter leren kennen’ via onze smartphones. De jongen in kwestie is inmiddels een jaar mijn vriend.

Ik geef eerlijk toe, het is bij mij zelfs zo erg dat wanneer mijn vriend niet binnen een uur of drie reageert, ik ongerust of soms zelfs een beetje boos word. Binnen onze relatie gebruik ik m’n smartphone misschien wel te veel en hij te weinig, maar tot nu toe zitten we nog op die roze wolk en maken we er nooit ruzie om. Tot slot kan ik met zekerheid zeggen dat onze mobieltjes een aanzienlijk minder grote rol spelen wanneer mijn vriend en ik fysiek bij elkaar zijn. Dan genieten we zo van elkaar dat we soms vergeten om aan de rest van de wereld te laten weten dat we er nog zijn.

Als we maar afleiding hebben

Yasmin Sadigh (17, Rotterdam)

Vanaf het moment dat je ’s ochtends je ogen opendoet tot het moment dat ze ‘s avonds dichtgaan, ben je naar een of ander scherm aan het staren. Je telefoon is de go-to-afleiding voor als je school wilt uitstellen. En geloof me, je wilt geen gesprek missen, dus heb je de hele dag je telefoon bij de hand: ‘fear of missing out’ bestaat. In de groepchats waar ik in zit, is er altijd iemand die binnen 2 milliseconden reageert en soms ben ik het zelf. Zo zijn sociale media de supermacht van de jongste generatie. Alles wat er op het moment gebeurt, wordt gedeeld en tegelijk door iedereen beoordeeld.

‘What goes on the internet, stays on the internet’ is geen fictie. Ik heb zelf foto’s van mijn vrienden gevonden van hun jonge jaren; foto’s, meestal erg gênante, waarvan ze het bestaan waren vergeten. Enige wat ik hoefde te doen, was de naam en achternaam opzoeken op Google; en daar had ik alle informatie over ze, op alle socialemediaplatforms waar ze ooit een account hadden gemaakt. Erg grappig op dat moment, maar nu ik erover nadenk, best creepy.

Waarom blijven we dan toch alles op sociale media delen? We weten het wel, maar we willen er niet aan denken. Als we maar de hype kunnen blijven volgen en afleiding hebben, voor de rest: boeie, lol.