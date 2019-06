Twee Russische politiechefs ontslagen vanwege arrestatie journalist

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag twee politiechefs ontslagen die betrokken waren bij de arrestatie van journalist Ivan Goloenov in Moskou. Dat meldt persbureau AP. Vorige week werd Goloenov opgepakt op verdenking van drugshandel, maar volgens de journalist had de politie de zaak in scène gezet.

Het gaat om Joeri Devjatkin, hoofd van de antidrugseenheid in Moskou, en Andrej Poetsjkov, hoofd van het politiekorps in West-Moskou. Op weg was naar een gesprek met een bron werd de 36-jarige journalist hardhandig gearresteerd. De politie beweerde in zijn tas en appartement grote hoeveelheden drugs te hebben aangetroffen. Goloenov zei dat de politie de drugs daar had neergelegd. Bij zijn arrestatie liep hij hersenletsel en een gebroken rib op, waarna hij moest worden opgenomen in een ziekenhuis.

Demonstraties

De arrestatie leidde tot grote protesten. Uiteindelijk kondigde de minister van Binnenlandse Zaken dinsdag de vrijlating van Goloenov aan. Hij zei dat er geen bewijs was gevonden voor de aantijgingen en seponeerde de zaak. Ook zou hij een onderzoek laten instellen naar de gang van zaken rond de arrestatie.

Ondanks de vrijlating gingen de protesten door. Woensdag arresteerde de politie in Moskou ruim vijfhonderd betogers die meeliepen in een demonstratie die eindigde bij het hoofdkantoor van politie. Ze riepen op tot vervolging van de agenten die betrokken waren bij de arrestatie.

Goloenov is werkzaam voor de onafhankelijke Lets-Russische nieuwssite Meduza en ontving geregeld bedreigingen. Hij deed onder meer onderzoek naar corruptie onder overheidsfunctionarissen. Zo publiceerde hij geruchtmakend onderzoek over een miljoenenfraude door de onderburgemeester van Moskou.

