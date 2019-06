Federaal agentschap aan Trump: zet adviseur Conway uit functie

Het U.S. Office of Special Counsel heeft president Donald Trump aangeraden zijn belangrijkste adviseur Kellyanne Conway uit haar functie te zetten. Het onafhankelijke agentschap schrijft donderdag in een rapport, dat is overhandigd aan de president, dat zij zich meerdere malen politiek heeft uitgelaten over onder meer Democratische presidentskandidaten. Dat is in strijd met de wet, meldt persbureau Reuters.

In haar rol als werknemer van het Witte Huis mag zij geen politieke statements maken, zo schrijft de zogenoemde Hatch Act voor. Ze deed de uitlatingen tijdens televisie-interviews en op sociale media.

Volgens het tijdschrift Politico is het de eerste keer dat het agentschap een dergelijke aanbeveling doet over een functionaris van het Witte Huis. Conway is een trouwe bondgenoot van Trump.