Trump: ‘Ik zou informatie aannemen van China of Rusland’

Donald Trump zou belastende informatie over een politieke tegenstander aannemen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2020 - ook als die van een buitenlandse overheid komt. Trump deed de uitspraken in een interview met de Amerikaanse omroep ABC. Dat is geen buitenlandse inmenging vindt Trump, „dat heet oppositieonderzoek”.

Trump werd gevraagd of hij vond dat zijn zoon, Donald jr., de politiedienst FBI had moeten bellen toen hem in 2016 belastende informatie werd aangeboden over de toenmalige Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. „Zo werkt het leven niet,” zei Trump daarop. „Ik heb nog nooit de FBI gebeld, je gooit iemand je kantoor uit.”

De interviewer vroeg daarop of Trump in de aankomende campagne informatie zou aannemen van China of Rusland, of dat hij de FBI zou bellen. „Ik denk dat je allebei moet doen,” zegt Trump daarop. „Er is niets mis met luisteren.” Later zegt Trump: „als ik denk dat er iets mis is, zou ik misschien naar de FBI gaan.”

Don jr. vergaderde samen met Jared Kushner en Trumps toenmalige campagneleider Paul Manafort, in 2016 met een Russische advocaat: Natalia Veselnitskaja. Voor de bijeenkomst mailde Veselnitskaja dat zij belastende informatie had over Hillary Clinton. Trumps zoon antwoordde hierop: „Als het waar is wat u zegt, vind ik het geweldig.”

Het onderzoeksteam van speciaal aanklager Robert Mueller onderzocht 674 dagen lang de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hieruit bleek dat Rusland systematische heeft geprobeerd het verkiezingsproces te verstoren. Toch werd er geen bewijs gevonden dat de Trumpcampagne zelf met de Russen heeft samengespannen. Als gevolg van het onderzoek zijn 34 mensen en drie Russische bedrijven aangeklaagd. Paul Manafort werd veroordeeld tot 7,5 jaar cel. Don jr. is niet aangeklaagd.