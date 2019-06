Tientallen doden bij aanval Boko Haram in Kameroen

Bij een aanval van Boko Haram op een eiland in het Tsjaadmeer, in het uiterste noorden van Kameroen, zijn zondag tientallen mensen omgekomen. Zo’n driehonderd leden van de terreurgroep voeren met boten naar het eiland en bestormden er de acht militaire posten. Dat heeft persbureau Reuters woensdag gemeld, op basis van de Kameroense overheid.

Hoeveel doden er precies vielen bij het uren durende vuurgevecht is niet duidelijk. Reuters meldt 24 dodelijke slachtoffers, van wie 16 militairen. Het Franse persbureau AFP spreekt over 37 mensen, van wie 16 militairen. Het ministerie van Defensie van het Centraal-Afrikaanse land zegt dat er bij de aanval ook 64 leden van Boko Haram zijn omgekomen. Een nog onbekend aantal Boko Haram-leden is gevangengenomen.

De aanval op het eiland, zo’n duizend kilometer van de Kameroense hoofdstad Yaoundé, was een van de dodelijkste van Boko Haram in het land in jaren, meldt een militaire bron aan Reuters. Boko Haram vecht al tien jaar voor een islamitisch kalifaat in buurland Nigeria. Dit heeft zeker 30.000 mensen het leven gekost en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Ook Kameroen, Niger en Tsjaad zijn soms doelwit van de groepering.