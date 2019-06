Stemsysteem van FNV loopt nu al vast | Alexander Pechtold maakt comeback op Binnenhof

De vakbondsleden zijn diep verdeeld over het pensioenakkoord. Alexander Pechtold mag zich bemoeien met de verbouwing van het Binnenhof. En FVD gaat ook niet meebesturen in Zuid-Holland.

VERDEELDE VAKBOND: Pas 75.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en de servers van FNV zijn al vastgelopen. De vakbond heeft een referendum onder ruim 1 miljoen leden uitgeschreven over het pensioenakkoord. Gisteren liep het stemsysteem al vast, meldt het AD. De spanning over het referendum loopt op, omdat De Nederlandsche Bank dinsdag aankondigde dat de zogenaamde rekenrente omlaag gaat. Daarmee worden de rendementen van pensioenfondsen voorspeld. Een verlaging van de rekenrente betekent dat er lagere rendementen worden verwacht, en de pensioenfondsen dus minder mogen uitkeren. Terwijl juist is afgesproken dat de pensioenen niet gekort gaan worden, en waar mogelijk zelfs omhoog gaan. De FNV vreest dat de verlaging van de rekenrente hun leden een duwtje kan geven om tegen het akkoord te stemmen, blijkt uit een interne mail die de NOS heeft gelezen. Uit een peiling onder vakbondsleden van EenVandaag blijkt dat het er om gaat hangen: de groep die voor het akkoord is, is ongeveer even groot als de groep die van plan is om tegen te stemmen.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Inschrijven

COMEBACK: Nog geen jaar na zijn afscheid maakt Alexander Pechtold zijn comeback op het Binnenhof. Hij moet de stroef verlopende renovatie van het Binnenhof weer op gang trekken. De verbouwing wordt duurder dan verwacht en de Kamer maakt zich zorgen dat het architectenbureau de renovatie als een prestigeproject ziet. Er zijn bijvoorbeeld plannen om een tropische kantoortuin met palmbomen aan te leggen. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft al verzekerd dat de palmen er niet gaan komen. Maar het architectenbureau kan niet zomaar aan de kant worden geschoven, want het contract is goed dichtgetimmerd. Knops stelde daarom een tweede architect aan: Pi de Bruijn, die eerder ook al het gebouw van de Tweede Kamer ontwierp. Kamervoorzitter Khadija Arib vreest voor “twee kapiteins op één schip”. Aan Pechtold om de hele zaak recht te trekken. Nog voor het zomerreces moet hij met advies komen. Tot die tijd ook opgelet voor Rob Jetten dus, die gisteren nog ongestraft een boek van Pechtold van tafel kon vegen.

ZONDER FVD: En ook in Zuid-Holland komt er waarschijnlijk geen coalitie met FVD. Terwijl het in mei allemaal nog in kannen en kruiken leek. Begin mei werd een concept-akkoord gesloten tussen FVD, VVD en CDA, dat in een ronkend filmpje werd aangekondigd door Thierry Baudet: er was iets “heel bijzonders” gebeurd. Eén probleem: de drie partijen hadden niet genoeg zetels voor een meerderheid. Maar dat leek opgelost na de Eerste Kamerverkiezingen: FVD stond een zetel af aan SGP, en die zou zich dan kunnen aansluiten bij de coalitie. Maar de gezamenlijke lijst van SGP en ChristenUnie haakte af nadat Thierry Baudet een filmpje op Twitter plaatste, waarin politici verantwoordelijk werden gehouden voor misdrijven van migranten. Nu haakt ook CDA af, en formateur Hans Wiegel ziet er nu geen heil meer in. “Het spijt mij”, schrijft hij in een brief, “maar een ander besluit is zinloos.” Het lijkt er daardoor op dat FVD alleen in Limburg gaat meebesturen.

STRAFBANKJE: “Heb jij al nieuws gehoord?” Selçuk Öztürk was zo ongerust dat hij bij journalisten - toch niet zijn grootste vrienden - informeerde of ze al iets hadden gehoord uit de vergadering van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Het bestuur besprak de aanvaring van Öztürk met Kamervoorzitter Arib en Kamerlid Sadet Karabulut, die hij beschuldigde van banden met de Koerdische terreurbeweging PKK. Vooraf werd gespeculeerd over maatregelen - er werd zelfs gesuggereerd dat Öztürk geschorst zou kunnen worden. “Reglementair kunnen ze niks doen”, zei Öztürk vooraf. De Kamervoorzitter kan een Kamerlid het woord ontnemen, en dat deed Arib ook toen ze vond dat Özturk te ver ging. De volgende stap is het Kamerlid de hele dag uitsluiten van vergaderingen. Dat gebeurde niet: het incident werd besproken, maar straffen bleven uit.

STILLE DIPLOMATIE: Ondertussen lopen de spanningen tussen Nederland en Turkije op, juist over Nederlanders die ervan worden beschuldigd banden te hebben met de PKK. De Eindhovense SP-politicus Murat Memis mag al weken Turkije niet verlaten. En een Rotterdamse vrouw zit met haar baby in een Turkse cel. De Turkse regering beschuldigt ze er allebei van betrokken te zijn bij PKK, maar heeft daar geen hard bewijs van op tafel gelegd. Nederland was juist toenadering tot Turkije aan het zoeken. Ruim twee jaar geleden liepen de spanningen nog hoog op toen een Turkse minister een toespraak wilde houden bij het consulaat in Rotterdam. Een jaar later probeerde minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) de banden weer aan te halen. Hij wil de verbeterde relatie met Turkije nog niet op het spel zetten. Voorlopig blijft het bij stille diplomatie.

QUOTE VAN DE DAG:

“Framen dat hij wordt geframed blijkt een van Baudets grootste vaardigheden.”

NRC-columnist Tom-Jan Meeus over de lijst van 21 “negatieve stempels die op FVD zijn geplakt”