SP betaalt 8.500 euro voor gebruik cartoon Oppenheimer in schikking

De SP zal cartoonist Ruben L. Oppenheimer 8.500 euro betalen voor het onrechtmatig gebruik van een cartoon van zijn hand in de campagnevideo over het fictieve personage Hans Brusselmans. Dat meldt persbureau ANP donderdag. De SP en Oppenheimer zijn tot een schikking gekomen nadat de rechter ze bij elkaar om tafel had gezet tijdens een kort geding dat de cartoonist had aangespannen.

Ondanks de schikking blijft de SP erbij dat ze geen inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Oppenheimer. De partij zou nooit „de bedoeling hebben gehad Oppenheimer te beschadigen of mikpunt te laten zijn van politieke tegenstanders van de SP”. Oppenheimer zou naar aanleiding van de video op sociale media zijn uitgescholden.

De zaak draait om een trekpop die premier Rutte voor moet stellen, het lichaam van de pop is getekend door Oppenheimer. De SP had deze zonder toestemming van de cartoonist gebruikt in de campagnevideo voor de Europese verkiezingen van vorige maand, tot grote woede van Oppenheimer. Hij eiste dat de video verwijderd zou worden en wilde een rectificatie.

Eer en goede naam

De SP verwijderde de video en bood haar excuses aan op Twitter, maar weigerde te rectificeren. Hierop spande Oppenheimer, wiens tekeningen ook regelmatig in NRC verschijnen, een kort geding aan. Woensdag, een dag voor de zaak diende, plaatste de SP alsnog een rectificatie. De rechtszaak ging desondanks door, omdat Oppenheimer vond dat zijn auteursrechten en zijn „eer en goede naam” waren geschonden door de partij.

Voor Oppenheimer is de zaak een principiële kwestie. Eerder stelde hij tegenover NRC dat hij uit principe nooit samenwerkt met politieke partijen. Het filmpje van Hans Brusselmans zou doen lijken alsof hij geld had ontvangen van de SP.