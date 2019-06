Regels en gedoe leiden tot minder muziekfestivals

De afgelopen twee jaar nam het aantal muziekfestivals af in Nederland. Dat blijkt uit de Festival Atlas, een analyse door het lectoraat crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam (Hva) die vrijdag werd gepubliceerd. In 2015 waren er 1155 muziekfestivals, in 2018 waren dat er nog maar 1029. En dat is opmerkelijk, omdat vorig jaar juist sprake leek van een stijging. Maar toen waren de cijfers van 2017 en 2018 nog niet bekend. Juist de afgelopen twee jaar zijn er veel festivals verdwenen.

De daling is vooral in Noord-Holland opvallend. Die provincie moet nu Noord-Brabant als koploper voorlaten. In Amsterdam, nog altijd nr. 1 onder de steden, is het aantal muziekfestivals de afgelopen paar jaar met een kwart gedaald naar 100. In Utrecht en Eindhoven is is er een daling van respectievelijk 17 en 16 procent.

Vergunningen

„Het verschil tussen de steden suggereert dat gemeentelijk beleid een belangrijke factor is”, zegt Harry van Vliet, lector aan de HvA en verantwoordelijk voor de Festival Atlas. „Het wordt steeds lastiger om een vergunning te krijgen. Soms wordt een terrein niet meer beschikbaar gesteld, en moet een festival uitwijken. Of het moet voldoen aan steeds strengere duurzaamheidsaspecten en geluidsnormen. Dan gaat de lol er vanaf.”

Andere redenen voor het afzeggen van een festival zijn tegenvallende kaartverkoop of gebrek aan energie om een nieuwe editie op te zetten. Van Vliet: „Men begint vaak enthousiast met vrienden en vrijwilligers, maar na een jaar of drie moet er een professionaliseringsslag gemaakt worden. Dan zien we dat veel organisatoren afhaken. Het strengere beleid van veel gemeenten versterkt dat effect.”

100 decibel

In Amsterdam speelt de drukte extra. Daarbij groeit de weerstand van bewoners tegen festivals. „In de gemeenteraad passeert geen week zonder vragen over festivals”, schreef de Amsterdamse krant Het Parool vorige week. Volgens de krant mogen er in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente op 16 locaties geen festivals meer worden gehouden, waaronder Ruigoord en Blijburg. Ook moet het geluidsniveau worden beperkt tot 100 decibel, nog iets zachter dan de decibelnorm van 103 waar brancheorganisatie VNPF zich al aan had gecommitteerd.

Of de festivals in totaal wel meer bezoekers trekken is onduidelijk. Bezoekersaantallen zijn „notoir onbetrouwbaar”, waarschuwt Van Vliet. „De organisatie noemt altijd andere aantallen dan de politie of de gemeente. We zien wel dat festivals steeds meer hybride worden: muziekfestivals hebben soms ook een filmprogramma, filmfestivals hebben foodtrucks, etc. De randprogrammering wordt steeds uitgebreider, en dat trekt een breder publiek.”