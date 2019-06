Proef: duur medicijn alleen vergoed als het helpt

Zorgverzekeraars en Zorginstituut nemen een proef met het kankermedicijn nivolumab van de Amerikaanse farmaceut Bristol-Myers Squibb, waarbij het middel alleen wordt vergoed als het aanslaat. Het gaat bij deze pilot uitsluitend om 135 patiënten met de zeer zeldzame MSI-H-tumor (een tumor met veel DNA-mutaties) die zijn uitbehandeld. Zij krijgen het medicijn zestien weken op kosten van de farmaceut. Patiënten bij wie de tumor slinkt of niet verder groeit, worden doorbehandeld met een vergoeding uit de basisverzekering.

Financiering

Het is niet de eerste Nederlandse proef met de financieringsstructuur die pay for performance wordt genoemd. Zo is er een pilot geweest met een medicijn tegen de ziekte van Kahler en lopen er proeven bij middelen tegen astma, borstkanker en beenmergziektes. Ook in Engeland en Frankrijk wordt deze vorm van financiering vaker toegepast. De reden is dat dure medicijnen vaak bij lang niet alle patiënten aanslaan, terwijl er wel veel geld voor betaald wordt.

Toepassing van de pay for performance-methode bij een medicijn dat nog in de onderzoeksfase verkeert is wel uniek. „Voor de fabrikant is dat aantrekkelijk”, zegt Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. „Normaal hoort een bedrijf zelf voor dit soort studies te betalen.”

Nog in onderzoek

De pilot is onderdeel van de DRUP-studie, een omvangrijk onderzoek bij uitbehandelde kankerpatiënten om te achterhalen of bepaalde kankermedicijnen ook aanslaan bij groepen patiënten voor wie ze in eerste instantie niet bedoeld waren.

In 2016 betaalden Nederlandse zorgverzekeraars samen 42 miljoen voor de immuuntherapie nivolumab. Na reumamedicijnen zijn kankermedicijnen de duurste voor zorgverzekeraars.