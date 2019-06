Pechtold moet conflict bezweren tussen Knops en Kamer

De schop hoeft pas september volgend jaar de grond in, maar de voorbereiding van de verbouwing van het Binnenhof dreigt nu al helemaal vast te lopen. Een conflict tussen staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) – verantwoordelijk voor de eigenaar van de gebouwen (het Rijksvastgoedbedrijf) – en één van de gebruikers – de Tweede Kamer – is zo hoog opgelopen dat Alexander Pechtold nu gaat bemiddelen. Knops wil nog voor de zomer een advies van de oud-D66-leider.

Pechtold krijgt officieel de functie van ‘procesvoorzitter’, maar kan beter crisismanager worden genoemd. Op 1 juli, over achttien dagen, ligt formeel de deadline voor het voorlopige ontwerp van de verbouwing. Die deadline is belangrijk om het renovatiebudget van 475 miljoen euro en de planning om in 2020 te starten niet in gevaar te brengen. Het voorlopig ontwerp had oorspronkelijk al in september vorig jaar af moeten zijn. Pechtold moet dus haast maken, terwijl Knops en Kamervoorzitter Khadija Arib al maanden op ramkoers liggen.

Tropische kantoortuin

Arib vindt dat de Tweede Kamer te weinig te zeggen heeft over het ontwerp en dat de aangetrokken architecten van Rem Koolhaas’ bureau OMA te rigoureuze plannen hebben met het Kamergebouw. Geruchten over een tropische kantoortuin en het verplaatsen van vergaderzalen veroorzaken onrust onder Kamerleden. „Het gaat mij aan het hart dat dit gebouw niet verminkt wordt”, zei een emotionele Arib vorige week nog in een Kamerdebat.

Arib eist daarom dat de renovatie, vooral bedoeld om zaken als de brandveiligheid, houtrot en lekkende daken aan te pakken, „sober en doelmatig” blijft. Ze vroeg Knops daarom eerder architect Pi de Bruijn te betrekken. Hij ontwierp in 1992 het nieuwbouwgedeelte van de Kamer en neemt de gebruikers volgens Arib serieus.

Knops zegde toe De Bruijn te betrekken, maar houdt ook vast aan OMA, waarmee contractueel al afspraken zijn gemaakt. Die verbreken kan grote consequenties hebben voor de planning en kosten. Knops verwijt de Tweede Kamer in een veel te laat stadium bezwaar te hebben gemaakt tegen het ontwerp.

Twee kapiteins

Arib ziet echter „sterk verschillende visies” bij de architecten en vindt „twee kapiteins op één schip een groot risico”, schreef ze onlangs in een brief aan Knops. De staatssecretaris beklaagt zich er op zijn beurt over dat De Bruijn nog niet heeft gereageerd op een aanbod dat hem in december is gedaan.

Procesvoorzitter Pechtold wil „omwille van het proces” en alle gevoeligheid daaromheen nu niet reageren. Volgens Knops is hij gevraagd vanwege zijn „kennis en expertise”, zo schrijft hij aan de Kamer. Pechtold zegt zo snel mogelijk met alle betrokkenen om tafel te gaan. Als hij binnen een paar weken geen doorbraak bereikt, is het de vraag of de renovatie wel op tijd kan beginnen.