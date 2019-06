Honderden zetten protest Hongkong voort na ingreep politie

Alle overheidsgebouwen in het zakendistrict en het bestuurscentrum van Hongkong blijven de rest van de week gesloten vanwege de grootschalige protesten tegen een omstreden uitleveringswet. Dat meldt persbureau Reuters donderdag. Hierdoor zijn onder meer alle bijeenkomsten in het parlement voorlopig opgeschort.

De protesten zijn donderdag minder grootschalig dan een dag eerder, toen tienduizenden betogers de straat op gingen en de wegen rond het parlement blokkeerden. Demonstranten waren woensdag van plan zich te verschansen maar de politie greep hard in en veegde de straten leeg. Desondanks gingen donderdag nog enkele duizenden mensen de straat op. De politie blokkeerde voetpaden om te voorkomen dat de demonstranten verder het centrum van Hongkong in zouden lopen. Het leidde tot enkele botsingen tussen de politie en betogers.

Een debat dat woensdag gepland stond over de uitleveringswet – waaronder het eenvoudiger wordt om verdachten uit te leveren aan China – werd vanwege de protesten uitgesteld. Het parlement heeft voorlopig nog geen nieuwe datum afgesproken om het debat alsnog te voeren. Een stemming over de wet is voor volgende week donderdag gepland.

Bekijk ook deze serie foto’s: Tienduizenden burgers Hongkong in protesten tegen nieuwe wet

Uitlevering

Sinds het weekend protesteren inwoners van Hongkong massaal tegen de wet. In Hongkong vreest men dat de wetswijziging leidt tot mensenrechtenschendingen. Zo zouden bijvoorbeeld Chinese veiligheidsdiensten verdachten in Hongkong kunnen aanhouden om ze te berechten in China.

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, liet maandag weten dat de uitleveringswet er ondanks het protest toch zal komen. Daarop gingen woensdag opnieuw tienduizenden mensen straat op. Bij de confrontatie met de politie die daarbij in de loop van de dag ontstond zette de politie traangas en een waterkanon in en maakte ze gebruik van rubberen kogels. Ruim zeventig mensen raakten gewond.

Het verzet is een van de grootste protesten sinds China in 1997 het gezag over Hongkong weer overnam van het Verenigd Koninkrijk. De overdracht gebeurde onder de voorwaarde dat Hongkong vijftig jaar lang een eigen regering en rechtssysteem zou houden. Hongkongers zien de uitleveringswet als poging van Beijing om meer greep te krijgen op de voormalige Britse kroonkolonie.