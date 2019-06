Jessica Jones en andere series van week 24

Big Little Lies 2

Met hoofdrollen voor Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley en Zoë Kravitz had Big Little Lies al een zeer sterke cast, maar de toevoeging van Meryl Streep maakt het nog beter. Oorspronkelijk leek het een eenmalige miniserie te worden, maar toch is er nu een tweede reeks (niet meer gebaseerd op het gelijknamige boek). In de eerste aflevering stal Streep de show als doortrapte schoonmoeder. Ziggo Series XL, elke week een aflevering.

Jessica Jones 3

Jessica Jones is de grove, ongecontroleerde en er totaal op los levende heldin van Marvel. In het derde en laatste seizoen moet ze haar band met voormalig beste vriendin Trish Walker herstellen en het opnemen tegen een psychopaat. Hoofdrolspeelster Krysten Ritter regisseert een aflevering. Met dit seizoen komt er een eind aan de samenwerking tussen Netflix en Marvel (onderdeel van Disney, zelf bezig met een streamingdienst). Netflix, dertien afleveringen.

Trinkets

Drie jonge winkeldieven moeten verplicht naar een praatgroep voor kleptomanen (Shoplifters Anonymous) en worden goede vriendinnen. Lukt het ze om uit de problemen te blijven? Netflix, tien afleveringen.

Public Enemy (Ennemi public)

Een Waalse serie, deels gebaseerd op de Dutroux-affaire. Kindermoordenaar Guy Beranger komt voorwaardelijk vrij en wil zijn tijd uitzitten in een abdij in de Ardennen. Een jonge inspecteur moet hem in de gaten houden. Kort na zijn vrijlating verdwijnt een meisje. NPO Start Plus, tien afleveringen.