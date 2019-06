OM opent strafzaak om Nieuwsuur-bronnen bij WODC te achterhalen

Het Openbaar Ministerie heeft een strafzaak geopend om te achterhalen welke bronnen binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) contact hebben gehad met Nieuwsuur. Dat meldt het actualiteitenprogramma donderdagavond. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangifte gedaan omdat WODC-medewerkers hun ambtsgeheim zouden hebben geschonden door met Nieuwsuur te praten.

De zaak draait om een onthulling van het programma over de druk die ambtenaren hebben uitgevoerd op WODC-medewerkers, om hen te sturen richting politiek wenselijke conclusies in hun onderzoeken. De aangifte van het ministerie is opvallend, omdat minister Ferdinand Grapperhaus (J&V, CDA) eerder stelde „op geen enkele manier” te onderzoeken wie de bronnen van Nieuwsuur waren. Dit zou „niet de cultuur zijn die ik voorsta”.

Nu zegt het ministerie juist dat het delen van de informatie met Nieuwsuur „op gespannen voet staat met de integriteit die de overheid dient te waarborgen als goed werkgever”. Ook zou het lek „ondermijnend zijn voor het onderlinge vertrouwen” en de privacy van medewerkers van het ministerie schaden.

Noodzaak van bronnen

Zonder de bronnen binnen het WODC had Nieuwsuur de misstanden binnen het ministerie niet aan het licht kunnen brengen. Nieuwsuur hekelt het feit dat minister Grapperhaus de klokkenluider zelfs nog openlijk heeft bedankt dat zij het als individu voor het grote goed heeft opgenomen.

De WODC-affaire kwam aan het licht toen een onderzoekster zich bij het ministerie meldde na verschillende pogingen van ambtenaren om wetenschappelijk onderzoek te beïnvloeden. Met deze signalen werd binnen het ministerie niets gedaan en de klacht kwam uiteindelijk, via bronnen, bij Nieuwsuur terecht.

In januari onthulde het programma de misstanden. Inmiddels heeft het ministerie erkend dat ambtenaren druk probeerden uit te oefenen op WODC-medewerkers en zijn er maatregelen getroffen om de onafhankelijkheid van het instituut te waarborgen.

Het ministerie legitimeert de strafzaak in een reactie tegen Nieuwsuur met de notie dat er meer lekken zijn geweest binnen het WODC. Het is onduidelijk wie wat zou hebben gelekt. Er is alleen aangifte gedaan voor het lek dat heeft geleid tot de onthullingen in januari.