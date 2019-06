Moeder Mitch Henriquez aan Akerboom: ontsla agenten bij veroordeling alsnog

De agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez in 2015, moeten bij veroordeling in hoger beroep worden ontslagen bij de politie. Daartoe roept Maria Henriquez, de moeder van de overleden 42-jarige Mitch Henriquez, op in een brief die donderdag is verstuurd aan korpschef Erik Akerboom. De brief is in handen van NRC. Henriquez overleed door een hardhandige arrestatie bij een festival in Den Haag.

De uitkomst van de eerste behandeling van de zaak was dat de twee betrokken agenten niet de cel in hoefden omdat zij niet opzettelijk hadden gehandeld. Wel kregen zij zes maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 1 jaar. De twee gingen in hoger beroep en begin april werd tegen hen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zij twee jaar uit hun ambt worden gezet.

Maria Henriquez schrijft aan Akerboom dat „haar berichten hebben bereikt” dat, wanneer de twee agenten in tweede aanleg een beroepsverbod krijgen, de betrokken agenten toch aan het werk mogen blijven in een bureaufunctie. Als die geruchten kloppen, zo schrijft Maria Henriquez, dan zou dat „opnieuw een klap in ons gezicht zijn”. Zij doet een appel op Akerboom om, bij een eventuele veroordeling door het hof „het niet goed te vinden dat [...] zij nog langer in dienst zijn van de politie”.

Niet worden ontslagen

In totaal waren vijf agenten betrokken bij de arrestatie van de 42-jarige Henriquez. De voormalig korpschef Gerard Bouman gaf het vijftal in 2016 de garantie dat zij niet zouden worden ontslagen, bleek destijds uit vertrouwelijke e-mails in handen van NRC.

De financiële gevolgen van hun buitenfunctiestelling, al eerder opgelegd door de chef van politieregio Haaglanden, werden op gezag van Bouman teruggedraaid. Twee weken nadat de toezeggingen aan de betrokken agenten waren gedaan, kondigde Bouman zijn vertrek aan. Justitie was toen al tot vervolging van twee agenten overgegaan. Opvolger Akerboom legde de twee na intern politie-onderzoek een „voorwaardelijk strafontslag” op: het ontslag werd formeel gegeven maar niet doorgevoerd. Aan de straf was een proefperiode van een jaar gekoppeld.

Maria Henriquez schrijft nu aan Boumans opvolger Akerboom dat hij „zich niet gebonden hoeft te achten” aan de uitspraken van zijn voorganger. „Als politie-agenten worden veroordeeld voor een misdrijf dat de dood van een burger tot gevolg heeft, is het niet passend dat deze mensen nog in dienst van de politie staan, in welke functie dan ook.”

Nekklem

Henriquez overleed bij het festival Night at the Park in het Zuiderpark. De agenten wilden de uit Aruba afkomstige Henriquez destijds aanhouden, maar hij verzette zich daarbij. Daarop werd een nekklem gebruikt, wat hem fataal werd. Een nekklem mag volgens de rechter maar zeer kort worden toegepast, maar in dit geval werden de regels niet gevolgd. De toegepaste nekklem was krachtig en duurde te lang, oordeelde de rechtbank in Den Haag. Het geweld was te ver gegaan, zo luidde het vonnis.

De rechtbank oordeelde dat er een causaal verband was tussen de dood van Henriquez en de nekklem, maar van opzettelijk handelen was volgens de rechters geen sprake. Volgens experts was de Arubaan overleden door ‘acute stress’. De twee agenten werden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden voor mishandeling die de dood van Henriquez tot gevolg had. De dood van de Arubaan leidden tot dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk.

De twee agenten gingen begin 2018 in hoger beroep, omdat zij „zich niet bij enige veroordeling konden neerleggen”, zo luidde hun verklaring. Het hof boog zich opnieuw over de zaak en doet over een week, op 19 juni, uitspraak. In de brief spreekt de moeder van Henriquez haar teleurstelling uit over de betrokkenheid van het korps:

„Ik merk als moeder dat ik nog steeds de behoefte heb aan een fatsoenlijk gesprek met de betrokken agenten. Ik begrijp dat dat tijdens de strafzaak niet gebeurt, maar ik vind het wel uitermate bedroevend te moeten merken dat de korpsleiding zich ook op geen enkele wijze met mij heeft verstaan, terwijl toch glashelder moet zijn wat ik doormaak.”

De korpsleiding zei donderdagavond tegen NRC niet via de media te willen reageren en mogelijk later contact te zoeken met de familie van Henriquez.