Dionne Stax moet middagprogrammering radio 1 ‘luchtiger’ maken

De middagprogrammering van NPO Radio 1 gaat op de schop. Jurre Bosman, directeur audio van de NPO, wil de nieuwszender „nog beter aan laten sluiten bij de behoefte van de luisteraar én het ritme van de dag.” Dat zegt hij in een reactie tegen NRC.

Presentatoren Toine van Peperstraten en Dionne Stax maken vanaf 1 januari een nieuw dagelijks programma tussen twee en vier uur ’s middags.

Radio EenVandaag (AVROTROS) en Nieuws en Co (NOS/NTR) leveren een uur zendtijd in om plaats te maken voor het nieuwe programma. De redacties zijn woensdag ingelicht. Het nieuwe programma moet „luchtiger en toegankelijker” worden dan EenVandaag, dat momenteel dagelijks tussen twee en vier te beluisteren is, zegt een woordvoerder van AVROTROS.

Hilversumse logica

„Deze zag ik even niet aankomen”, zegt Lara Rense, presentatrice van Nieuws en Co. „Wij balen er heel erg van dat we een uur dreigen kwijt te raken. Persoonlijk snap ik de gedachtegang niet. Maar goed, het is Hilversumse logica, die valt soms niet te begrijpen. We gaan nu bijkomen, brainstormen en moedig voorwaarts.”

„We begrijpen goed dat mogelijke wijzigingen onzekerheid kunnen veroorzaken bij programmamakers, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om met elkaar te werken aan een nog sterker NPO Radio 1”, aldus audiodirecteur Bosman.

De raad van bestuur neemt deze zomer een definitief besluit over de nieuwe programmering die vanaf 2020 zal ingaan.

De aankondiging komt in een turbulente tijd voor de publieke omroep: deze maand maakt minister Arie Slob (Media, CU) de kabinetsplannen voor de publieke omroep bekend. Eerder lekte al uit dat de coalitie tot acht uur ’s avonds geen reclame wil meer op de tv-zenders van de publieke omroep. Op jongerenzender NPO 3 zouden vooral regionale zenders de zendtijd gaan vullen. Over veranderingen op de radio is nog niks bekend.