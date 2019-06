Mexico klaagt over plagiëren van inheemse motieven door beroemde mode-ontwerpster Carolina Herrera

De Mexicaanse regering heeft formeel protest aangetekend bij de bekende Venezolaans-Amerikaanse mode-ontwerpster Carolina Herrera wegens het cultureel toe-eigenen van kledingmotieven bedacht door de oorspronkelijke bevolking van het land. Dit past in een recent voornemen van de regering om „inheemse creaties” beter te beschermen tegen „plagiaat”.

Wes Gordon, sinds een jaar hoofdontwerper bij Herrera’s modehuis, deed voor zijn nieuwe collectie voor Resort 2020 inspiratie op in Mexico. De kleding heeft daardoor, stelt het merk zelf, „de speelse en kleurrijke sfeer van een latin-vakantie”.

Maar de Mexicaanse cultuurminister Alejandra Frausto is minder gecharmeerd van de ontwerpen, zo onthulde de Spaanse krant El País. In een brief aan zowel Herrera als Gordon klaagt ze dat sommige van de gebruikte patronen uniek zijn voor bepaalde Mexicaanse regio’s en hun inheemse bevolkingen.

Sarape

Frausto noemt onder meer een gele jersey-jurk versierd met het motief van een sarape (een veelkleurige deken) uit Saltillo. Evenals een witte jurk waarvan de dieren- en bloemenprints erg lijken op decoratieve stiksels van de Tenango de Doria-gemeenschap in Hidalgo. En voor twee zwarte jurken versierd met bloemen zou er geleend zijn van borduurwerken die typisch zijn voor de landengte van Tehuantepec.

Hoe komen jullie aan deze ontwerpen en hoe gaan deze gemeenschappen profiteren van de kledingverkoop, wil de minister weten. „In deze borduurwerken ligt de geschiedenis van deze gemeenschappen en elk element heeft een persoonlijke, familiaire en sociale betekenis.”

Tegenover het Amerikaanse persbureau AP reageerde een woordvoerder namens het modehuis dat dit het „prachtige en diverse textielwerk van Mexicaanse ambachtslieden” erkent en dat de collectie geïnspireerd is „op de rijke kleuren en technieken van die cultuur”.