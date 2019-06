Met z’n tienduizenden een zomer lang geen kleding kopen

U heeft nog zes dagen om uw slag te slaan in de uitverkoop voordat op 21 juni het Slow Fashion Season 2019 begint. Dat zou eigenlijk beter No Fashion Season kunnen heten, want het is een wereldwijde actie waarbij mensen beloven drie kalendermaanden lang geen kleding te kopen. Dat wil zeggen: geen nieuwe. Ruilen en het aanschaffen van tweedehands is wel toegestaan. Het is de tweede keer dat de actie wordt georganiseerd.

Vorig jaar deden 2.625 mensen mee. Op moment van schrijven hebben zich bijna 5.500 mensen gecommitteerd via slowfashionseason.org. Het doel is 10.000 non-kopers, inschrijven kan tot en met aanstaande vrijdag.

Dat we met z’n allen veel te veel kleding kopen, zal geen verrassing zijn; kijk alleen maar naar de amper of zelfs helemaal niet gedragen stukken die u zelf ongetwijfeld in de kast heeft. Collaction, de organisatie achter de actie, noemt een paar cijfers over de milieu-impact van de mode-industrie. Per jaar worden er 32 miljoen olympische zwembaden aan water gebruikt – alleen voor het maken van een katoenen T-shirt is 2.700 liter nodig – en de industrie is goed voor 8 procent van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Dan zijn er onder meer nog het verven („de grootste vervuiler van schoon water na landbouw”), de enorme hoeveelheid kleding die wordt weggegooid en de, zachtjes gezegd, niet ideale arbeidsomstandigheden waaronder veel kleding wordt geproduceerd.

Als 10.000 mensen drie maanden geen nieuwe spullen kopen, wordt volgens Collaction 360 miljoen liter water bespaard en 1,4 miljoen kilo CO 2 minder uitgestoten.

Wantoestanden

Ontneem je textielarbeiders die al zo weinig hebben geen broodnodig werk met de actie? De Nederlandse ambassadeur van Slow Fashion Season, Babette Porcelijn, vindt van niet. Porcelijn is de auteur van het boek De verborgen impact (2017), waarin ze de milieu-impact van ons consumptiegedrag blootlegt. Kleding staat bij haar op nummer acht in de toptien van vervuilend consumeren, vlak na de categorie badkamer, waarbij ze ervan uitgaat dat de gemiddelde Nederlander drie kledingstukken met elk een gewicht van een halve kilo per maand koopt. „Er zijn zo veel wantoestanden in de kledingindustrie, dat ik het zie als een moderne vorm van slavernij. Het systeem is gewoon niet goed. Als je de mensen daar iets wilt bieden, kun je beter naar fairtrade kleding zoeken.”

Voor Porcelijn zelf is de actie overigens nauwelijks een opoffering. „Ik koop al heel weinig.”