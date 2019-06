Liegen of leugens afdekken voor Trump deed ze vaak

Een van haar leugens heeft het nog tot in het rapport van Robert Mueller geschopt. Tegenover de speciaal aanklager gaf Sarah Huckabee Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, toe dat ze had gelogen toen ze beweerde „talloze” medewerkers van de FBI te hebben gesproken die blij waren met het ontslag van directeur James Comey door president Trump.

Na de publicatie van het Mueller-rapport verdedigde zij haar „slip of the tongue” in een tv-interview. Het was geen bewuste leugen, zei ze, het was haar ontvallen in alle opwinding rond de persconferentie over Comey’s ontslag. En, zei ze: „Sorry hoor, dat ik geen robot ben, zoals de Democratische Partij, die tweeënhalf jaar lang telkens weer heeft herhaald dat er vast en zeker was samengespannen tussen de president en de Russen.”

Lees ook: Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders vertrekt

Het typeert de taakopvatting van Sarah Huckabee Sanders (37), tot eind deze maand nog woordvoerder. Nooit een fout toegeven, altijd in de tegenaanval. Eind juni gaat zij, zo maakte president Trump donderdag bekend, „naar huis”, naar Arkansas. Zelf twitterde ze dat ze gezegend is geweest met haar baan en haar president. Maar „de belangrijkste baan die ik ooit zal hebben, is die van moeder voor mijn kinderen, en het is tijd voor ons om naar huis te gaan.” Huckabee Sanders heeft drie kinderen. Oud- Witte Huismedewerker Cliff Sims schrijft in zijn boek Team of Vipers dat Sanders elke dag even tijd inruimt voor Bijbelstudie in een rustig kamertje in het Witte Huis.

Zinloze exercitie

In juli 2017 volgde Sanders Sean Spicer op als eerste woordvoerder, en werd daarmee het gezicht van de regering-Trump. Spicer had de toon gezet. Met zijn eerste persconferentie in januari van dat jaar maakte hij zich belachelijk door te zeggen dat de inauguratieplechtigheid van Trump meer mensen had getrokken dan die van Obama – terwijl foto’s van beide menigten onomstotelijk lieten zien dat het omgekeerd was. Vanaf dat moment leefde Trumps Witte Huis in een wereld van de „alternatieve feiten”, zoals Trumps spindoctor Kellyanne Conway het zou formuleren.

Het werk dat Sanders deed, was daarmee een zinloze exercitie. Alle verslaggevers wisten dat zij liever loog dan dat ze haar president zou afvallen. En liegen, of leugens afdekken, deed ze vaak. Het ontslag van adviseur Rob Porter, wiens ex-vrouwen hem beschuldigd hadden van mishandeling, deed zij af als „een persoonlijke keuze”. De president wist volgens haar niets van de afbetaling van vrouwen die een affaire zeiden te hebben gehad met Trump, ondanks de cheques met zijn handtekening erop. Nee, zei Sanders, de president had niet de leugenachtige verklaring voor zijn zoon opgesteld, waarin stond dat Don jr. bij zijn ontmoeting met Russen in juni 2016 had gesproken over adoptie – niet over belastende informatie over Hillary Clinton. Dit ondanks het feit dat Trumps advocaat een verklaring aan speciaal aanklager Mueller had gegeven, waarin hij toegaf dat de president deze verklaring voor zijn zoon had opgesteld. Sanders werkt loyaal voor Donald Trump, niet voor de overheid.

Persconferenties afgeschaft

De zinloosheid van haar werk onderstreepte Sanders zelf door de gebruikelijke persconferenties af te schaffen. De laatste formele, in de perszaal van het Witte Huis, was in maart. Dat wil niet zeggen dat Sanders een onbelangrijke rol heeft gespeeld in het presidentschap van Trump. Jonathan Karl, de Witte Huis verslaggever van ABC News, wees erop dat Sanders aan tafel zat bij de ontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. „Ik heb in mijn carrière 24 perschefs van vier presidenten gekend, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Sanders, een van de weinige ‘overlevenden’ uit Trumps campagnetijd, heeft zich ontpopt tot een belangrijke adviseur van de president.

In zijn tweet van donderdag gaf Trump haar nog een aanbeveling mee: „Ik hoop dat ze zich kandideert als gouverneur van Arkansas – ze zou fantastisch zijn.” Het gouverneurschap van de staat, dat tussen 1996 en 2007 werd bekleed door haar vader, Mike Huckabee, komt pas in 2023 vrij.