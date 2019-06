Hudson’s Bay maakt winst, maar alleen dankzij verkoop vlaggenschip

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay (HBC) heeft het eerste kwartaal van 2019 afgesloten zonder verlies, maar niet dankzij goede verkoopcijfers. De keten verkocht een enorm winkelpand in New York, wat 817 miljoen Canadese dollar (543 miljoen euro) opleverde en het bedrijf redde van de rode cijfers. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf donderdag heeft gepubliceerd.

In het eerste kwartaal van dit jaar slonk de verkoop van Hudson’s Bay met 2,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dit is de grootste afname in acht kwartalen. Uiteindelijk sloot Hudson’s Bay het kwartaal af met een nettowinst van 275 miljoen Canadese dollar (182,9 miljoen euro). Het eerste kwartaal een jaar eerder sloot HBC af met een verlies van 398 miljoen Canadese dollar (264,8 miljoen euro).

Hudson’s Bay heeft sinds 2017 ook filialen in Nederland. De warenhuisketen is hier echter nooit echt een succes geworden, eerder deze week werd bekend dat de verliezen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s per jaar. HBC wil daarom in Nederland winkelpanden sluiten. Dit zou nog een tijd kunnen duren, omdat de keten vastzit aan langdurige huurcontracten.

