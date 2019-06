Het succes van de Raptors verenigt de Canadezen

Elke fan in Toronto met een groot basketbalhart maar een kleine portemonnee, wil in Jurassic Park staan. Iedereen die bekend is met de Raptors, is ook bekend met het gebied naast het stadion dat in de volksmond deze bijnaam heeft gekregen. „O Canada”, zingen de fans voor een groot scherm, in het clubrood. Deze dagen zijn er bij die in het park drie dagen van tevoren een tent neerzetten. Om historie mee te maken.

Toronto Raptors staat voor het eerst in de NBA-finale en kunnen de eerste ploeg van buiten de Verenigde Staten worden die de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie wint. Eén overwinning tegen Golden State Warriors is nog nodig in de best-of-seven-serie – in de nacht van donderdag op vrijdag is in Oakland de volgende kans, nadat het maandag thuis nipt mislukte.

Toronto is in extase. De klauw uit het logo van de Raptors siert alles, van billboards tot lichamen. Voor een optreden van het Canadese Nationaal Ballet voor de wedstrijd van vorige week vrijdag verscheen de clubslogan ‘We the North’ op het doek terwijl het publiek plaatsnam.

Maar de gekte beperkt zich niet tot Toronto. Het succes van de Raptors, met rapper Drake als enthousiaste, officieuze mascotte, verenigt Canadezen. Montreal, de eeuwige rivaal als stad, richtte zijn eigen Jurassic Park in. Ook Edmonton krijgt een versie van de fanzone. „Doordat ze het enige Canadese team in de NBA zijn, krijgen ze de steun van het hele land”, zegt Joe Salerno, coach van Moncton Magic, kampioen in de Canadese competitie NBL. „Deze weg naar de finale en de manier waarop die fans heeft samengebracht, is fenomenaal.”

Canadees succes

In vier van de grote Noord-Amerikaanse sportcompetities zijn Canadese teams actief. Veruit de meeste (zeven) in de NHL – ijshockey blijft Canada’s trots. Drie in de MLS (voetbal) en een in zowel de MLB (honkbal) als de NBA. Het laatste Canadese succes was in 2017, toen de voetballers van Toronto FC wonnen. Maar de MLS heeft in Canada, net als in de VS, minder aanzien dan de andere drie competities. Dus heeft Canada het over een droogte sinds 1993, toen de honkballers van Toronto Blue Jays en de ijshockeyers van Montreal Canadiens de titel pakten.

Maar dus nog nooit in het basketbal. En dat terwijl basketbal in Canada is uitgevonden. In 1891 bedacht James Naismith een spel met perzikmanden als baskets, en nog voor zijn dood, in 1939, werd de sport beoefend op de Olympische Spelen.

De allereerste officiële NBA-wedstrijd, in 1946, was bovendien in Toronto. New York Knickerbockers (nu Knicks) versloeg Toronto Huskies in de Maple Leaf Arena. Als je langer was dan George Nostrand, met 2.03 meter de langste speler van de Huskies, kon je gratis naar binnen. NBA-baas Adam Silver herinnerde er voor de finale aan. „Het is een soort homecoming voor het basketbal in Canada.”

De Raptors spelen sinds 1995 in de NBA. De competitie wilde toen uitbreiden naar Canada en deed dat ook naar Vancouver, met de Grizzlies. Die vertrokken in 2001 naar Memphis in de VS, en sindsdien houden de Raptors de Canadese eer hoog.

Canada heeft goede spelers naar de NBA gebracht – denk aan achtvoudig All-Star Steve Nash en Andrew Wiggins, in 2014 als eerste gekozen in de jaarlijkse draft. Maar een groot basketballand is het nooit geweest. Volgens Joe Salerno is de populariteit wel al jaren stijgende. „Ik denk dat de groei van de sport in Canada sterk afhankelijk is van de NBA, maar er zijn meer factoren. Het universiteitsbasketbal, het nationale team [geplaatst voor het WK 2019] en de NBL helpen het basketbal zich ontwikkelen”, zegt de coach – Amerikaan maar al jaren woonachtig in Canada.

De NBL, waar Salerno sinds de oprichting in 2011 coach is, kwam er mede als boost voor het basketbal in Canada. „Het heeft Canadese spelers een kans gegeven om in hun eigen land op een professioneel niveau uit te komen. Hun doel, na de universiteit, zal altijd de NBA zijn, maar de NBL biedt ze een goed alternatief.”

Salerno is ervan overtuigd dat het succes van de Raptors dit seizoen al een golf nieuwe spelers op de been heeft gebracht. Zoals huidige talenten keken naar eerdere NBA-spelers in Canadese dienst, zo zal dat ook met dit Raptors-team gaan. Of de spelers nu Canadees zijn of niet. „Kinderen in Canada zullen opkijken naar Kawhi Leonard, Kyle Lowry en Pascal Siakam. Een kampioenschap voor de Raptors zal alleen maar een extra drijvende kracht voor het Canadese basketbal zijn.”