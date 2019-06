Hebben smartphones een generatie verwoest? Nou nee

Ze zitten achter een grote stapel lege hamburgerdoosjes en drinkbekers te kletsen en grapjes te maken. Het groepje van vier jongens en drie meisjes zit na schooltijd in Rotterdam in een McDonald’s – de hangplek waar je tieners nog wel eens in het wild tegenkomt. Ze zitten in 3-gymnasium. „Ja hoor, meneer”, antwoorden ze op de vraag of ze wat willen vertellen over hun smartphonegebruik. „We worden ermee wakker en staan ermee op”, zegt Sophie van Bodegraven (15). „Ik kan denk ik niet één dag zonder”, zegt Maja Zivojnovic (13). De anderen knikken instemmend.

Generatie Z is volwassen aan het worden. De generatie die is geboren tussen ongeveer 2000 en 2015, is de eerste die helemaal is opgegroeid met internet, smartphones en sociale media. Hoe heeft die digitale omgeving de jeugd van tegenwoordig gevormd? NRC besteedt in een serie artikelen aandacht aan generatie Z.

Dat deze generatie jongeren leeft op en voor de smartphone is een cliché. Dat dat slecht voor ze is ook. Jongeren slapen er gemiddeld ruim een halfuur korter door, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het aantal depressies neemt toe. Bijziendheid en nekken die krom groeien door het vele smartphonegebruik ook. ‘Hebben smartphones een generatie verwoest?’ is de nogal dramatische titel van een artikel dat de Amerikaanse psycholoog Jean Twenge schreef na jaren van onderzoek naar de mentale gezondheid van Amerikaanse tieners. Dat stuk trok het afgelopen jaar veel aandacht in de internationale pers. Er zijn kortom grote zorgen over hoe de smartphone de nieuwe generatie vormt.

Generatie Z is de opvolger van Generatie Y, de Millennials. Voor de groep die ruwweg tussen 2000 en 2015 is geboren, circuleren ook andere namen: iGen, Net Gen, Gen Tech – het is wel duidelijk wat het onderscheidende kenmerk is. Deze generatie is de kanarie in de mijn van één van de grootste sociale experimenten aller tijden: de introductie van de smartphone en de constante aanwezigheid van internet en sociale media. De eerste Generatie Z-kinderen worden nu volwassen, komen de arbeidsmarkt op, mogen stemmen.

Maar zijn de zorgen over gezondheid en geestelijke gesteldheid terecht? Nee. Of nou ja, een beetje. De alarmerendste conclusies uit de onderzoeken die zoveel media-aandacht trekken, gelden voor een minderheid. Afhankelijk van welke studie je neemt valt tussen de 5 en 10 procent van de tieners in de categorie met een probleem. Dat is zeer serieus te nemen maar bij de grote massa van jongeren speelt iets totaal anders.

Cijfers over Generatie Z

3.059.000 mensen in Nederland zijn geboren tussen 2000 en 2015. 17,7 procent van de totale bevolking behoort daarmee tot Generatie Z. 98,9 procent van de 12- tot 25-jarigen heeft een smartphone. 25,4 procent van de middelbare scholieren zegt te hebben geprobeerd om minder online te zijn, maar dat dat niet lukte. 49,4 procent van de scholieren in het voortgezet onderwijs ervaart zeker één keer per week psychosomatische klachten, bijvoorbeeld slaapgebrek.

Ondanks alle bewezen risico’s van smartphones en sociale media behoren Nederlandse jongeren nog altijd tot de gelukkigsten van de wereld. Ze geven in de meeste grote studies hun eigen leven een rapportcijfer van rond de 8. Dat is de laatste jaren min of meer constant gebleven, ook vergeleken met het pre-iPhone-tijdperk. Die jeugd van tegenwoordig zit gemiddeld ongeveer een kwart van zijn wakkere tijd aan een scherm gekluisterd, met allerlei bewezen nadelen voor psyche en gezondheid. Maar ze laten hun levensgeluk er gemiddeld niet door beïnvloeden. Hoe kan dat? Zou de smartphone dan toch meer geven dan nemen?

In de McDonald’s knikt de groep instemmend als Maja zegt dat ze zich niet kan voorstellen zonder smartphone te leven. „Ik denk wel dat ik er soms slechter door slaap, maar ik heb die telefoon echt wel nodig”, zegt ze. „Ik spreek alles af met mijn smartphone.” Ze zijn zich allemaal heel bewust van de nadelen maar willen hun smartphone niet kwijt. „No way.”

We kunnen nooit weten wat er was gebeurd als de smartphone niet was uitgevonden. Generatie-onderzoek is notoir ingewikkeld omdat er zo veel variabelen meespelen. Individuele verschillen zijn binnen generaties groter dan de overeenkomsten – jongeren zijn net mensen. Maar desondanks begint wel degelijk wetenschappelijke consensus te ontstaan over een aantal eigenschappen die Generatie Z – gemiddeld genomen – onderscheidt van haar voorgangers, en welke rol de smartphones en sociale media daarbij spelen.